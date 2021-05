Wer ab und an spazieren geht, kennt sie, die bunten Tütchen, die an allen möglichen und unmöglichen Stellen liegen, baumeln, treiben. Und seit etliche Familien sich in der Corona-Zeit einen Hund angeschafft haben, hat sich die Problematik weiter verschärft: Hundekotbeutel werden wild entsorgt – in die Natur geworfen, bei überfüllten Mülleimern einfach obenauf gestapelt, sogar in Gärten oder auf Kirchvorplätzen - zuletzt wohl auch am Türgriff des Rohrbronner Kirchleins - wurden sie schon