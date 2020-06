Alte Computer, Autoreifen, Elektroschrott – wo eigentlich nur Altglas und Papier zu finden sein sollten, häufen sich in Remshalden öfters auch unerlaubte Entsorgungen an den Sammelstellen der Gemeinde. „Was sich da an einem Tag einfindet, ist unglaublich“, findet Bürgermeister Reinhard Molt. Der Verwaltungschef ärgert sich, dass bei der Bürgerschaft teilweise der Eindruck entsteht, die Gemeinde kümmere sich nicht. Die Mitarbeiter der Verwaltung kommen laut Molt durchaus regelmäßig vorbei.