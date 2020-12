„Dass dieses Virus so umfassend und extrem auf die Gesundheit unserer Bevölkerung durchschlägt, hätte auch nach Ischgl im Winter 2020 noch niemand geglaubt“, sagte Bürgermeister Reinhard Molt in der jüngsten Sitzung des Remshaldener Gemeinderats in seiner Haushaltsrede. Die Corona-Pandemie ist an der Gemeinde Remshalden nicht spurlos vorbeigegangen - weder was die Gesundheit der Bevölkerung betrifft, noch die der Finanzen der Gemeinde. Schon länger ist bekannt, dass die Pandemie die