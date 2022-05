Alle Hände voll zu tun haben die Remshaldener Integrationsmanager inzwischen. Noch recht neu ist das Team am Start, aber die Ukraine-Krise hat kein langsames Einarbeiten zugelassen. Immerhin: Mehr als 80 ukrainische Familien sind derzeit in Remshalden untergekommen, elf von ihnen wohnen in Unterkünften der Gemeinde.

Dazu leben aber noch weitere rund 100 Geflüchtete in gemeindeeigenen Unterkünften. Sie und auch diejenigen, die längst in privaten Unterkünften angekommen sind, brauchen