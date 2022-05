„Ja“ zum Funkmast in Buoch: Teil eines bundesweiten ausfallsicheren Netzes

Der neue Funkmast auf der Buocher Höhe könnte schon im Herbst aufgebaut werden. Am Donnerstag, 12. Mai, findet eine Geländebegehung statt, in deren Folge der Bauantrag gestellt werden soll. Nach der Zustimmung durch das Landratsamt, deren Bearbeitung nach groben Schätzungen aus dem Rathaus bis zu vier Monate in Anspruch nehmen könnte, braucht die Firma Netze BW noch etwa zehn Wochen bis zur Fertigstellung.

Alle 15 Kilometer ein Mast

Der rund 45 Meter hohe Mast, den die Netze BW auf dem Gewann Salenhäule errichten möchte, würde die Baumwipfel des Waldes, die an dieser Stelle rund 35 Meter hoch gewachsen sind, um etwa zehn Meter überragen und soll vor allem Sendeinfrastruktur für ein katastrophensicheres Kommunikationsnetzwerk für die Betreiber kritischer Infrastrukturen (Energie- und Wasserversorger, Verkehrsinfrastrukturen oder die Entsorgungswirtschaft) beherbergen.

Der Mast soll Teil eines bundesweiten 450-MHz-Netzwerkes werden. Etwa alle 15 Kilometer müssen dafür Sendeeinheiten platziert werden. In Baden-Württemberg werden rund 170 Standorte benötigt. Zusätzlich sollen aber auch die drei großen Mobilfunkanbieter, die derzeit ihre Anlagen auf dem Buocher Wasserturm platziert haben, auf den Mast umziehen.

Größere Entfernung der Mobilfunkantennen von der Wohnbebauung als bisher

Schließlich muss der Turm mittelfristig saniert werden, die Verträge sind daher ohnehin befristet. Positiver Nebeneffekt: Der Standort des neuen Masts wäre sowohl weiter von der Buocher Wohnbebauung als auch vom 3E-Zentrum entfernt.

Bei der Einwohnerversammlung in Buoch vergangene Woche hatten die Besucher unter anderem dahingehend Sorgen geäußert, dass andere, zukünftig auftretende Mobilfunkanbieter bei einem eventuellen Platzmangel auf dem Funkmast innerhalb des Ortes nach alternativen Standorten auf privaten Grundstücken suchen könnten.

Ziel: Bündelung der Funkanlagen im Außenbereich

Allerdings: Schon damals versicherte auch Bürgermeister Reinhard Molt, dass man dies unbedingt vermeiden wolle und dies auch nicht zu befürchten sei. Grundsätzlich sei aber auch deshalb eine frühzeitige und langfristige Bündelung der Funkanlagen auf dem Gewann Salenhäule sinnvoll.

Wichtig: Ausreichend Kapazitäten

Auch Gemeinderätin Ursula Zeeb (ALi), die bei der Bürgerversammlung in Buoch vergangene Woche die Diskussion verfolgt hatte, plädierte nun im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung dafür, schon im Vertrag festzulegen, dass die Netze BW in ihre Berechnungen der notwendigen Traglast und des Platzangebotes auf den Mast-Trägern einfließen lassen solle, dass noch weitere Kapazitäten vorgehalten werden sollen.

Dies, um eventuellen anderen Betreibern außerhalb des Ortes ein Angebot machen zu können. Ebenso Gremiumsmitglied Kim Hottmann (CDU) bestärkte diesen Wunsch, schließlich sei der Platz auf dem Mast natürlich begrenzt.

Netze BW offenbar bereit, Kapazitäten für andere Betreiber vorzuhalten

Melanie Moure Diz, Sachgebietsleitung Liegenschaften, konnte dahingehend versichern, dass der Firma Netze BW dieses Thema durchaus bewusst sei und dass ausreichend Platz auf dem Mast für die drei großen Betreiber entstehen werde. Und das, obwohl die Netze BW wie auch die bereits in Buoch ansässigen Anbieter eine große Anzahl an Antennen und Spiegeln mitbrächten.

Im Anschluss an die Diskussion beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung nun, einen entsprechenden Vertrag mit der Firma Netze BW auszuhandeln, der die Notwendigkeit an freien Kapazitäten beinhaltet.