Jetzt aktiv: Neue Straßensperrung am Rathaus Remshalden

Die nächste Sperrung in Remshalden ist aktiv. Nachdem die Baustelle zur barrierefreien Bushaltestelle in der Ortsmitte Geradstetten abgeschlossen ist, sind die Barken und Schilder samt der Bauarbeiter weitergezogen.

Jetzt wird die Bushaltestelle am Rathaus Geradstetten ebenfalls barrierefrei gestaltet. Dafür muss die Untere Hauptstraße zwischen der Mittelquerspange und der Einmündung Vom-Stein-Straße voll gesperrt werden.

Die Bauarbeiten sollen bis zum 23. Dezember abgeschlossen werden. "Die Baufirma und die Gemeindeverwaltung setzen alles daran, den Zeitplan einzuhalten, sodass die Untere Hauptstraße zu Weihnachten wieder für den Verkehr freigegeben werden kann", heißt es aus dem Rathaus.

Umleitung ist eingerichtet

Für den Pkw-Verkehr bleibt die aktuelle Umleitung über die Mittelquerspange, die Straße „Am Kelterwiesenbach“ sowie den Ahornweg bestehen. Die Zufahrt zur Grundschule, zur Realschule und zum Kinderhaus ist aus Fahrtrichtung Winterbach/Hebsack kommend regulär über die Vom-Stein-Straße möglich. Aus der Gegenrichtung ist die Umleitungsstrecke zu befahren.

Ersatzhaltestelle Kelterwiesenbach wird entfernt

Die Bushaltestelle Geradstetten-Rathaus entfällt für die Dauer der Umbaumaßnahme. Fahrgäste werden gebeten, die Aushänge an den Haltestellen im Blick zu behalten und auf die umliegenden Haltestellen Dietrich-Bonhoeffer-Straße, Realschule und Geradstetten-Mitte auszuweichen. Die aktuelle Ersatzhaltestelle Am Kelterwiesenbach wird entfernt.

Trotz der Baumaßnahme findet der Wochenmarkt in Geradstetten jeden Freitag regulär statt. Während der Vollsperrung ist für die Marktbesucher eine Zufahrt auf den Marktplatz allerdings nicht möglich. Stattdessen können die öffentlichen Parkplätze am Rathaus in der Vom-Stein-Straße genutzt werden.