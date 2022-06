Kein Erzieherinnenmangel an Realschule Remshalden: Berufsplanspiel von Jobpoint

Händeringend suchen alle Kommunen und sonstige Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen nach Fachkräften – dabei dürfte es den Fachkräftemangel eigentlich gar nicht geben, wenn man sich die Zahlen beim Berufsplanspiel „Ready-Steady-Go“ an der Realschule Remshalden anschaut: Zuverlässig gehört dort seit zehn Jahren der Erzieherinnenberuf zu den am häufigsten nachgefragten. Dieses Jahr haben aber auch Handwerksberufe Konjunktur. Der Verein „Aufbruch“ hat das Berufsplanspiel an der Realschule jetzt wieder organisiert.

Bei „Ready-Steady-Go“ vermitteln die Ehrenamtlichen Bewerbungsgespräche mit Vertretern potenzieller Arbeitgeber und gehen dabei auf die Berufswünsche der Neuntklässler ein, für die der Tag gedacht ist. Dieses Jahr gab es dabei zehn Schülerinnen, die sich für den Beruf der Erzieherin interessierten. Heißt das, dass sich die Kitas in Remshalden und der Umgebung bald über zehn neue Bewerberinnen freuen können? Gisela Aigeldinger vom Verein „Aufbruch“ schüttelt den Kopf. Bis zur tatsächlichen Berufswahl passiert noch viel.

„Geht in den Beruf rein, schaut euch an, wie ihr euch dabei fühlt“

Die Eltern, weiß Gisela Aigeldinger, haben bei vielen Jugendlichen einen großen Einfluss, wenn es um die Berufswahl geht. Oft spiele die Frage eine Rolle: Wie viel verdienst du da? Oder auch: Wie sind die Arbeitszeiten? Dabei sollte das beides nicht die Hauptsache sein: „Ich versuche, den Jugendlichen klar zu sagen: Geht in den Beruf rein, mit Praktika, schaut euch an, wie ihr euch dabei fühlt. Am wichtigsten ist, dass ihr zufrieden seid.“ Und diese Zufriedenheit stelle sich nicht unbedingt in dem Beruf ein, den die Eltern gerne hätten, und auch nicht zwingend dort, wo man um 16 Uhr Feierabend habe.

Gisela und Erwin Aigeldinger haben den Kinder- und Jugendfonds „Aufbruch Remshalden“ vor nun elf Jahren gegründet. Das Ziel grob umrissen: Kinder und Jugendlichen dabei zu helfen, ihren Platz im Leben zu finden. Seit zehn Jahren gibt es im Verein das Projekt „Jobpoint“, bei dem es speziell um den wichtigen Schritt von der Schule in den Beruf geht.

Neben der Erzieherin ist gerade der Job des Kfz-Mechatronikers oder der Kfz-Mechatronikerin sehr gefragt, sagt Heinrich Filipitsch, der Hauptorganisator des Berufsplanspiels. Diese beiden seien über all die Jahre immer die Favoriten gewesen. Daneben gibt es dieses Jahr, nach den zwei Jahren Pandemie-Pause, auch ein paar Exoten, die sonst nicht vorgekommen seien bei den Realschülern: Ärztin, Polizist oder Fluglotsin zum Beispiel. Der soziale Bereich sei dieses Jahr weniger gefragt. Dafür gebe es viel Interesse an Handwerksberufen, das so zuletzt nicht da gewesen sei: Bäcker, Schreiner, Zimmermann und sogar Maurer.

Sozialpädagoge berät und gibt Hilfestellung

Neben den Bewerbungsgesprächen mit den Firmenvertretern gibt es bei Ready-Steady-Go Vorträge und Workshops. Auch der Sozialpädagoge Markus Knecht ist dabei. Er ist beim Kreisdiakonieverband angestellt und arbeitet mit 20 Prozent Stellenanteil seit 2013 für „Aufbruch“ und macht für „Jobpoint“ Einzelfall-Beratung und -Hilfe.

Die Arbeit reiche von Hilfe beim Bewerbungsschreiben bis zur Begleitung zu Berufsmessen oder Praktika, erzählt er. Knecht ist sowohl präsent an der Realschule Remshalden als auch an der Lehenbachschule Winterbach und hat im „Aufbruch“-Büro im Johannes-Brenz-Haus in Hebsack (Pfarrweg 16) Sprechstunde: montags und mittwochs von 16 bis 18 Uhr (derzeit nur mit Terminvereinbarung über Telefon 01 78/1 86 94 10 oder E-Mail an m.knecht@kdv-rmk.de).

Mehr als 500 Schülerinnen und Schüler haben in den zehn Jahren des Bestehens von „Jobpoint“ dort Hilfe bekommen. Auch Ehrenamtliche sind neben Markus Knecht dort eingebunden.

"Sorgenkinder"

Was der Verein „Aufbruch“ mit „Jobpoint“ biete, das sei „ein ganz, ganz großes Geschenk“, sagt Realschullehrerin Dagmar Korn. Die Sprechstunde bei Markus Knecht leiste das, wofür Lehrerinnen und Lehrer einfach keine Kapazität hätten: „Wenn ich Sorgenkinder habe, bei denen ich merke, ich komme mit denen nicht weiter.“ Sie könnte sich nicht so intensiv wie manchmal nötig um die Einzelfälle kümmern, weil sie sonst für den Rest der Klasse nicht zur Verfügung stehe. Und eine Veranstaltung wie „Ready-Steady-Go“ sei für eine Schule in der Form gar nicht zu stemmen.

„Die Problemlagen haben sich aus meiner Sicht nicht verändert“, sagt Markus Knecht zur Entwicklung des Beratungsbedarfs. „Die sind immer einfach jugendtypisch: Beziehung, Pubertät, Erwachsenwerden, Konsum von Drogen oder Alkohol.“ Dazu komme dann, dass manche Eltern in Sachen Bewerbung und Jobsuche wenig oder keine Unterstützung leisten könnten, weil sprachliche Kenntnisse fehlten oder sie mit sich selbst beschäftigt seien.

Auch die Grünen-Landtagsabgeordnete Petra Häffner war in dieser Woche in Remshalden, um sich das Berufsplanspiel anzuschauen – und zeigte sich beeindruckt. Das Engagement von Schule und Verein „Aufbruch“ nennt sie „extrem irre“. Das „Zusammenspiel von Ehrenamt und Schule“ sei sehr wertvoll.

Ehrenamtliche und Spender gesucht

Das, was der Verein leiste, sei nur durch Spenden von Firmen und Privatleuten möglich, sagt Heinrich Filipitsch. Das können kleine Sachen sein wie die Weine der Weingüter Doreas, Sterneisen und Mayerle, die beim Berufsplanspiel an die Firmenvertreter verteilt wurden. Der ebenso wichtige Faktor ist natürlich das ehrenamtliche Engagement vieler Menschen. Dabei merke man, dass der Generationenunterschied zwischen den Ehrenamtlichen und den Schülerinnen und Schülern sehr groß geworden sei, insbesondere in Sachen Digitalisierung, sagt Heinrich Filipitsch.

„Wir hoffen, dass wir im Verein ein paar junge Leute kriegen können. Es wäre wichtig, dass wir uns in der Hinsicht erneuern und Nachwuchs kriegen.“ Filipitsch denkt an Eltern, die Kinder im entsprechenden Alter haben und deswegen nah dran sind an der Zielgruppe.

Kontakt zum Verein "Aufbruch" über http://aufbruch-remshalden.de/.