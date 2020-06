„Bei meinem Tagesablauf spielt Corona zu 75 Prozent eine Rolle“, sagte Bürgermeister Reinhard Molt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Bei der Bauverwaltung sei es sicher noch mehr, im Hauptamt war insbesondere das Kita-Team gefordert, die Betreuung in den Einrichtungen zu organisieren. Immer wieder kamen in den vergangenen Monaten neue Verordnungen des Landes - meist kurz vor knapp -, die die Verwaltungen der Kommunen schnell umsetzen mussten. Das bedeutete viel Mehrarbeit für die