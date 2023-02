Kindergeburtstag in der Sporthalle: Neues Angebot der SV Remshalden

Nicht nur, aber im Winter besonders ist ein Kindergeburtstag für Eltern eine Herausforderung: Was kann man bei schlechtem Wetter zu Hause bieten – und steht die Wohnung danach noch? Sehr gefragt sind deswegen zum Beispiel Indoor-Spielplätze. In Remshalden gibt es in dieser Richtung nun eine lokale - und viel günstigere - Alternative: In der Turnhalle der Grundschule Grunbach kann man Kindergeburtstag feiern und dafür alle Geräte nutzen, zum Beispiel eine aufblasbare Riesenmatte zum Herumhüpfen. Zahlen kann für das Angebot der Sportvereinigung Remshalden jeder, so viel er kann oder für richtig hält. Die einzige Voraussetzung: Das Geburtstagskind oder ein Elternteil muss Mitglied bei der SVR sein.

Die Idee dafür hatte Turn-Übungsleiterin Nadine Korkisch. Sie unterstützt auch bei Planung und Durchführung der Geburtstagsparty in der Sporthalle. Das heißt grob: Sie achte auf die Sicherheit und gebe Anregungen für Aufbauten von Geräten und wie man sie nutzen könne, sagt sie. Die Eltern bleiben aber verantwortlich, Korkisch übernimmt nicht die Aufsichtspflicht.

Sie kennt „die Problematik der Geburtstagsfeier-Organisation“

„Ich kenne als Mama von drei Kindern die Problematik der Geburtstagsfeier-Organisation“, sagt die Übungsleiterin. „Jedes Mal wieder ein Motto, ein Ort, ein Termin und eine altersentsprechende Herausforderung.“ Die Turnhalle der Grundschule Grunbach sei am Samstagvormittag oft frei. Sie werde genutzt für Wettkampfvorbereitungen im Bereich Rope-Skipping oder Geräteturnen, aber nicht jedes Wochenende. Deswegen habe sie gedacht: „Dann können wir die Halle doch anderweitig verwenden.“

Sie habe nach acht Jahren als Übungsleiterin inzwischen ein großes Repertoire, um damit eine Sport-Geburtstagsparty zu unterstützen – egal, in welchem Alter die Kinder seien. Die Sporthalle habe im Gegensatz zu vielen anderen Indoor-Spielplätzen einen entscheidenden Vorteil: „Sie ist vielseitig einsetzbar, weil nichts fest verbaut ist und so jeder Geburtstag individuell gestaltet werden kann“, sagt Nadine Korkisch. Man könne die Halle auch ohne Geräte einfach zum Ballspielen nutzen.

Sie hält deswegen das Angebot prinzipiell für alle Altersklassen von Kleinkindern bis zu einem Alter von 18 Jahren für geeignet. Bevor es durch die SVR beworben worden sei, habe sie es mit einer Gruppe Elfjähriger getestet. „Das hat super funktioniert.“ Sie hätten sich eine Art Arena gebaut, wie manche es vielleicht aus der Fernsehshow „Catch!“ kennen, einen Parcours, in dem man sich verstecken könne, und eine weitere Version, die durchquert werden müsse, während ein Mitspieler versuche, die anderen mit Bällen zu treffen.

Bewegungslandschaft, Leichtathletik-Geburtstag oder Ballspielen

Seit Anfang Januar gibt es das Angebot. Drei Buchungen hat Nadine Korkisch seitdem schon. Das funktioniere sehr unkompliziert. „Die Leute schreiben mich an“, sagt sie. Dann werde geklärt, welche Termine verfügbar seien und ob das passe. „Der eine möchte eine Bewegungslandschaft haben, der andere einen Leichtathletik-Geburtstag, der Dritte einfach nur Ball spielen.“

Die Party muss sich aber auf Sport und Bewegung beschränken. Kuchenessen ist nicht erlaubt und auch süße Getränke dürfen nicht in die Halle. Das Ganze sei wie eine private Sportstunde, sagt Nadine Korkisch: „Wir haben die Trainingszeit und darin bieten wir den Kindern irgendwas an. Gegessen wird davor oder danach zu Hause.“

Feste Preise gibt es für das Angebot nicht. Jeder spendet den Betrag, den er geben will, für die Vereinskasse. „Das ist das, was uns ausmacht: Wir sind ein Verein, da steht das Gemeinwohl im Vordergrund“, sagt Nadine Korkisch. „Sprich: „Den Kindergeburtstag soll sich jeder leisten können.“ Die Geburtstagsgäste müssen dabei keine SVR-Mitglieder sein.