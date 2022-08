Kita in Remshalden: Im September können die Bagger starten

Die Erleichterung ist groß. Endlich ist der Vertrag über den Bau der neuen Kita an der Wilhelm-Enßle-Straße unterschrieben. Und der war nicht ganz günstig. Immerhin rund 7,6 Millionen Euro werden dafür fällig. Die Firma Züblin aus Stuttgart wird die Hochbaumaßnahmen und die technischen Anlagen erstellen. Baubeginn soll am 19. September sein.

Baustellenstart: Pfahlgründung der Kita

Dann wird’s auch schon recht laut, wenn die Baustelle eingerichtet werden muss. Da das Gelände leicht am Hang gelegen ist, muss es zu den angrenzenden Liegenschaften abgestützt werden. Und zu den ersten Arbeiten an der Kita gehört ihre Pfahlgründung. Allerdings, so versprach es Bauamtsleiterin Mira Irion im Rahmen der Vertragsunterzeichnung, werde es vorab noch Informationen für die Anwohner und andere Interessierte geben.

An der Wilhelm-Enßle-Straße entsteht also ein Effizienzhaus der Stufe KW 55. Mittels Photovoltaik-Modulen auf dem Dach wird Energie gewonnen, zudem gibt’s eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Heizregister zur Zuluftaufbereitung. Im November 2023 soll das Gebäude fertiggestellt werden. Anschließend müssen dann noch die Außenanlagen gestaltet und die lose Ausstattung sowie die Cook-and-Chill-Küche eingerichtet werden.

80 Plätze für die Ganztagesbetreuung

Ist das alles erledigt, wird in Teilen der Räume eine fünfgruppige Kita einziehen. Damit werden 80 Plätze in der Ganztagesbetreuung geschaffen – zwei Gruppen für unter Dreijährige und drei Gruppen für über Dreijährige. Die Trägerschaft für die Kindertagesstätte übernimmt die evangelische Kirchengemeinde.

Außerdem wird das künftige Familienzentrum Remshalden-Winterbach in einem multifunktionalen Raum im Erdgeschoss untergebracht, der auch der Mittagessensverpflegung von Schülerinnen und Schülern dienen solle. Träger des Familienzentrums wird die Evangelische Gesellschaft Stuttgart (eva) sein.

Langer Weg bis zur jetzigen Planung

Zur Erinnerung: Die Baukosten hatte die Gemeindeverwaltung nach ersten Kostenschätzungen zu Planungsbeginn mit rund vier Millionen Euro veranschlagt. Anfangs waren noch vier Wohnungen und eine Tiefgarage Bestandteil des Architektenwettbewerbs (2018/2019) und damit auch des Siegerentwurfs gewesen.

Nach einer späteren Kosten-Nutzen-Abwägung hatte man aber wieder von der Idee, Mietwohnungen ins viergruppige Kita-Gebäude aufzunehmen, Abstand genommen und stattdessen das Familienzentrum sowie eine weitere U-3-Gruppe eingeplant, die Tiefgarage aber gestrichen. So konnten weitere Fördermittel (für soziale Integration im Quartier) abgerufen und gleichzeitig die hohen Kosten für die Garage (damals geschätzt eine Million Euro) gestrichen werden.

Weitreichende Preissteigerungen

Zuletzt sorgten aber der Fachkräftemangel und die Corona-Pandemie mit den daraus resultierenden Lieferengpässen zu Preissteigerungen. Nun kam der Ukraine-Krieg hinzu, der die Kosten weiter in die Höhe schraubte. 87 Prozent mehr als geplant soll die Kita nun kosten. Der zeitgleich geplante Bau der viergruppigen Kita an der Lilienstraße liegt vorerst auf Eis. Weder gibt es ein Angebot, noch könnte sich die Gemeinde aktuell den gleichzeitigen Bau zweier Kitas leisten.