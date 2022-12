Kita-Neubau in Remshalden: Zeitkapsel in den Boden eingelassen

Jetzt wurde der Grundstein der Kita Wilhelm-Enßle-Straße gelegt. In einer Zeitkapsel wurden Zeitzeugnisse wie die Tageszeitung des Datums der Grundsteinlegung und eine Münze eingearbeitet und im Bauwerk der künftigen Betreuungseinrichtung vermörtelt. Gemeinsam nahmen Vertreter der Firma Züblin, der evangelischen Kirchengemeinde, der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart (eva) sowie der Gemeindeverwaltung diesen symbolischen Akt vor.

Frost: Machte Weiterarbeit unmöglich

Nach Fertigstellung wird im Gebäude die Kita-Einrichtung in Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde mit 80 Betreuungsplätzen beheimatet sein sowie das künftige interkommunale Familienzentrum Remshalden-Winterbach in Trägerschaft der eva. Insgesamt fünf Gruppen, davon drei in der Kleinkindbetreuung (U 3) und zwei in der Regelbetreuung (Ü 3), sollen das pädagogische Angebot in Remshalden qualitativ und quantitativ erweitern.

Seit Donnerstag wurde die Baustelle in einen Ruhezustand versetzt. Mira Irion, Leiterin des Remshaldener Bauamts, ist froh darüber, dass bereits beim Einbruch der vorweihnachtlichen Frostperiode die Bodenplatte zum ersten Obergeschoss fertig war und das Gebäude somit nach oben hin nicht offen stand. Als zuletzt eine dicke Eisschicht auf dem Gebäude lag, war das Arbeiten daran unmöglich. Verschiedene Materialien könnten bei derart niedrigen Temperaturen teils gar nicht verarbeitet werden.

Weitergehen soll es nach dem Ende der Weihnachtsferien. „Wenn das Wetter mitmacht, können im Januar die Wände im ersten Obergeschoss gebaut werden.“

Alte Bäume sollen Winter überleben

Man hoffe außerdem, dass die Bestandsbäume – eine große Kastanie und eine alte Linde – gut durch die Winter- und Baustellenphase kommen. Deren Wurzeln wurden gut isoliert, damit das Wurzelwerk keinen Schaden nimmt. Das Rathaus stehe dahingehend im Austausch mit einem Baumgutachter. Schließlich will man die großen Bäume als natürliche Schattenspender erhalten. Bis die neu zu pflanzenden Bäume nämlich eine vergleichbare Höhe erreichen, werden noch viele Jahre vergehen.

Was den Zeitplan betrifft, habe man bis hierhin eine Punktlandung geschafft. Die Baustelle laufe genau so, wie es geplant sei, alle Meilensteine könnten eingehalten werden, heißt es aus dem Rathaus. Das nächste größere Ziel ist das Richtfest, das im März gefeiert werden soll.

Hohe Kostensteigerungen: Nur eine statt zwei Kitas

Zum Hintergrund: Zunächst sollten in Remshalden zwei Kitas gebaut werden, eine in der Wilhelm-Enßle-Straße, eine in der Lilienstraße. Am Ende der Ausschreibungsfrist im Sommer dieses Jahres aber war klar: Zunächst kann nur eine Kita kommen. Zum einen hatten sich die Kosten vervielfacht. Statt der zunächst angenommenen vier Millionen Euro wird der Neubau 7,6 Millionen kosten. Grund dafür waren noch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und dann der Ausbruch des Ukraine-Krieges mit all seinen Folgen. Zum anderen gab’s für einen Kita-Bau an der Lilienstraße kein einziges Angebot.