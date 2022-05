Klimaschutz in Remshalden: Das wichtigste - oder nur ein Thema von vielen?

Der Remshaldener Gemeinderat will sich weiter Entscheidungsfreiraum in Baubelangen zugestehen, auch wenn dabei womögliche Klimaziele nicht im Vordergrund stehen. Das ist das Ergebnis der Abstimmung über einen Antrag der ALi-Fraktion. Ziel dessen war es gewesen, Entscheidungen in Bauleitplanungen immer dem Ziel des klimagerechten Bauens unterzuordnen.

Schon im April hatte der Gemeinderat über den Antrag diskutiert. Damals hatte man die Entscheidung vertagt und die ALi-Fraktion dazu aufgefordert, einige redaktionellen Änderung vorzunehmen, um die Forderungen nicht allzu absolut zu fassen und Einzelfallentscheidungen möglich zu machen. Im neuen Antrag hieß es aber noch immer, dass Festsetzungen in Bauleitplanungen „immer dem Ziel des klimagerechten Bauens“ unterzuordnen seien.

Weiter mit Augenmaß urteilen: Einzelfall betrachten

Schließlich, so erklärte es Klaus Schäufele (ALi), halte man Maßnahmen zum Klimaschutz für derart drängend, „dass man sie in die vorderste Reihe stellen“ müsse. Weshalb andere Belange und Interessen noch lange nicht außer Acht gelassen werden sollten.

Natürlich fühle man sich grundsätzlich den Klimazielen verpflichtet, so Tobias Schädel (BWV), ein. Ihn störe aber an dem Antrag die grundsätzliche Unterordnung anderer Argumente:

„Die Freiheit wollen wir uns nicht nehmen lassen.“ Man wolle weiterhin mit Augenmaß und gesundem Menschenverstand urteilen und habe das auch in der Vergangenheit getan, weshalb man sich in Remshalden mit vielen Projekten schon auf den Weg in Richtung Klimaneutralität gemacht habe. Dennoch müsse jeder Einzelfall gesondert betrachtet werden.

Klimaneutral bis 2035? "Mammutaufgabe"

Dr. Uli Hasert (BWV) erinnerte daran, dass man im Gremium mehrheitlich beschlossen habe, sowohl Bund als auch Land mit dem Erreichen der Klimaneutralität (im Jahr 2045 bzw. 2040) überholen zu wollen. „Das ist eine Mammutaufgabe.“ Dennoch mochte er dem gesamten Antrag der ALi nicht zustimmen. Wenngleich er betonte, dass er es für absolut wesentlich halte, sich das Thema Klimaschutz bei jedem Beschluss vor Augen zu führen.

Sigrid Pressel (FDP/FW) mochte die Ausführungen ihrer Vorredner gerne unterstreichen, weshalb auch ihre Fraktion den kritisierten Punkten nicht zustimmen würde.

Schwer: Mandantsträger in Entscheidung festlegen

Jürgen Werner Wochinger (CDU) hielt den Punkt des Antrags für schwierig, in dem Mitglieder des Gemeinderates, die die Kommune in anderen Gremien stimmfähig vertreten, in ihrer Meinung und Stimme im Vorhinein schon festlegt würden. Sie dürften entsprechend des Antrages nämlich nur Beschlüsse mittragen, die den Klimazielen dienten.

Zu diesem Punkt hatte auch Bürgermeister Molt daran erinnert, dass es durchaus Gremien gäbe, in denen der Gemeindevertreter zwar die Kommune vertrete, aber nur seiner eigenen Gewissensentscheidung und nicht einem Votum des Gemeinderates verpflichtet sei.

Wochinger: Effizienz und Wirtschaftlichkeit auch wichtig

Abgesehen davon, so Wochinger, dürfe man nicht aus den Augen verlieren, dass die Kommune derzeit finanziell eher auf schwierigeres Fahrwasser zusteuere. Effizienz und Wirtschaftlichkeit seien daher ebenfalls nicht zu vernachlässigende Kriterien bei der Entscheidungsfindung.

Auch auch Armin Wiesner (SPD) fand es nicht richtig, die Bauleitplanung „immer“ und zu jedem Preis dem Klimaschutz unterordnen.

Zeeb: "Endlich notwendige Ernsthaftigkeit" an den Tag legen

Ursula Zeeb (ALi) ärgerte sich über das Gehörte: „Mit dieser Haltung unterscheidet Ihr Euch nicht von Landes- und Bundesregierung!“ So werde man das Remshaldener Ziel, schon 2035 klimaneutral zu werden, nicht erreichen. Vielen sei noch immer nicht klar, was los sei. Würde man das Thema nicht endlich mit der notwendigen Ernsthaftigkeit bearbeiten, müsse man eben künftig mit den Konsequenzen leben.

Darauf Bürgermeister Reinhard Molt: „Da muss ich aber widersprechen.“ Immerhin habe man in Grunbach einen vollständigen Bebauungsplan realisiert, in dem die Themen Energieautarkie und dichte Wohnbebauung zentral seien. Außerdem komme man mit der Auswahl einen interkommunalen Klimamanager betreffend endlich vorwärts.

Thema ist für BM Molt zentral

Und einer Sache dürfe man in Remshalden gewiss sein: Solange er im Amt sei, wolle er sich zentral für das Thema einsetzen, auch im regelmäßigen Diskurs. Und das tue man auch im Austausch mit der Bürgerschaft, wenn am 1. Juli der erste Workshop zusammen mit der ZZG (Initiative Zusammen Zukunft Gestalten) stattfinden.

Dennoch müsse man auch die Möglichkeit haben, zu differenzieren: Beispielsweise bei der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude - „da kann man nicht einfach eine 20-Zentimeter-Dämmung aufbringen. “ Molt plädierte dafür, weiterhin Einzelfallentscheidungen möglich zu machen.

Spielraum muss erhalten bleiben: Auch andere Themen wichtig

Dass man das Thema ernst nehme, sehe man an den vielen einschlägigen Projekten, stellte Felix Wiesner (CDU) fest. Er habe aber „ein Problem damit, die Leitplanken so eng zu stellen, dass wir nur noch wenig Spielraum haben.“

Man konnte sich im Gremium darauf einigen, dass die Gemeinde grundsätzlich den gesamten gesetzlichen Rahmen der Gestaltungsmöglichkeiten betreffend klimagerechten Bauens ausschöpfen soll. Außerdem sollen in städtebaulichen Verträgen oder zivilrechtlichen Vereinbarungen Regelungen im Sinne der Klimaneutralität getroffen werden.

Wo möglich, soll sich die Kommune in die Lage versetzen, entsprechende Vereinbarungen zu treffen, beispielsweise durch ein Vorkaufsrecht. Zudem sollen sämtliche Maßnahmen an (zukünftigen) kommuneeigenen Liegenschaften ebenfalls an den entsprechenden Zielen ausgerichtet werden.

Abgelehnt wurde aber, dass Festsetzungen in Bauleitplanungen immer dem Ziel des klimagerechten Bauens unterzuordnen seien. Ebenfalls keine Zustimmung fand der Vorschlag, in Gremien, in denen die Kommune stimmberechtigt vertreten ist, die Kommune nur Beschlüsse mittragen sollte, die dem Ziel des Klimaschutzes dienen.