Ein Jumbo, also eine Boeing 747, wiegt so etwa 200 Tonnen, kann aber dennoch fliegen. Das ist seit Jahrzehnten zwar erstaunlich, aber bekannt. Ein Jumbo-Cockpit allein wiegt dagegen nur 1,5 Tonnen. Doch kann es fliegen? Es kann, zumindest am Haken eines Autokrans. Im Geradstettener Industriegebiet wurde ein solches Cockpit, das tatsächlich einmal Teil einer Maschine der Cathay Pacific Airways war, auf einen Tieflader verladen. Es wird ab Oktober im hessischen Bensheim Teil eines