"Kultour in der Fabrik" in Remshalden: Industriegebiet wird zum Kulturmekka

Bei Arnold Glas in Geradstetten war am Samstag die Werkshalle brechend voll! Die zehn Musiker auf der Bühne um Sänger und Frontmann Axel Rybak mischten das begeisternd mitgehende Publikum mit ihrem rattenscharfen musikalischen Chili aus Rhythm & Blues, Pop, Soul, Funk und Latin auf, dass es eine wahre Pracht war! Sie bereiteten den Boden für Jürgen Hörig und Benny Eisel, die mit einem geradezu klassischen Heimspiel ihre Fangemeinde in den Sonntag hinein unterhielten.

Passendes Forum für den Neustart nach zwei kulturell bleiernen Corona-Jahren

Und nicht nur bei „Arnold“ tobte in dieser Nacht der Bär! Remshalden hatte zu einer Neuauflage seiner „Kultour in der Fabrik“ eingeladen, und nachdem die Fans drei schmerzlich lange Jahre auf dieses Event hatten warten müssen - was wäre da ein passenderes Forum, um die bleiern schweren Corona-Jahre hinter sich zu lassen, das Spiel des VfB Stuttgarts vom Nachmittag zu würdigen und in einen unbeschwerten Feiersommer einzutauchen? Es passte schließlich alles: eine sternenklare kühle Nacht im Anschluss an einen Wonnesamstagabend, bei dem es geradezu Pflicht war, zum Abschluss des Tagwerks den Grill anzuwerfen und sich schließlich ins Saturday Night Fever zu stürzen!

Zum ersten Mal vor vierzehn Jahren

„Kultour in der Fabrik“, berichtet der Remshaldener stellvertretende Hauptamtsleiter Gardijan Wenger, wurde erstmals 2008 aufgelegt, zunächst jährlich, ab 2015 im Zweijahresrhythmus. Es habe sich schnell neben dem jedes Jahr stattfindenden Straßenfest zum beliebtesten, allerdings auch aufwendigsten Ereignis im Festkalender der Gemeinde entwickelt. Um es überhaupt zu stemmen, sei man aus diesem Grund auf alle zwei Jahre gewechselt.

2019 sei die Veranstaltung Teil der Remstal-Gartenschau gewesen, dann wäre eigentlich 2021 dran gewesen. Nachdem sie aus den „uns allen bekannten Gründen“ abgesagt werden musste, sei man froh, dass sie heuer über die Bühne gehen könne, zum ersten Mal unter seiner Verantwortung. Die Planungen für das Event seien lange von der Unsicherheit geprägt gewesen, was einen „coronatechnisch“ erwarte und was überhaupt möglich sei.

Ein Shuttleverkehr war eingerichtet

Umso dankbarer sei er, dass man nun keine Auflagen und Beschränkungen berücksichtigen musste, dass keine Eingangskontrollen abgehalten werden müssen und alle Angebote für jedermann zugänglich seien. Nachdem die Remshaldener Industrie schwerpunktmäßig im Tal konzentriert sei, finde dort auch der Festbetrieb statt. „Rohrbronn und Buoch, unsere Ortsteile auf dem Berg, gehören aber dazu und sind uns unverzichtbar!“ Aus diesem Grund habe man Zubringerbusse nach Geradstetten eingerichtet, ein fünfzehnminütiger Shuttleverkehr verbinde die einzelnen Veranstaltungsorte.

Veranstaltung soll Gemeinschaftsgefühl in der Gemeinde stärken

Das Konzept der Veranstaltung, so Wenger, sei schlichtweg genial. Wohl sei die Gemeinde Remshalden seit ihrer Gründung 1974 zu einer Einheit zusammengewachsen und werde von seinen Bewohnern auch als solche empfunden, aber mit dieser Nacht bringe man die Vereine, die Einwohner und das Gewerbe auf eine besondere Art und Weise zusammen und schaffe ein Zusammengehörigkeitsgefühl.

Die Veranstaltung biete Angebote für Jung und Alt, und werde hervorragend angenommen, nicht nur von den Remshaldenern, sondern auch von den Besuchern aus den Nachbargemeinden flussauf- und -abwärts. Er sei den Unternehmen dankbar, betonte Wenger, die ihre Räumlichkeiten für die Veranstaltung zur Verfügung stellten und der Bevölkerung damit auch ermöglichten, in direkten Kontakt mit ihnen zu treten und sie als Bestandteil der Ortsgemeinschaft wahrzunehmen.

Auch eine Möglichkeit für die Unternehmen, sich zu präsentieren

Einen nachhaltigeren „Tag der offenen Tür“ und bessere PR könne man sich schwerlich vorstellen. Die beteiligten Vereine wiederum seien „total froh“, dass sie mitmachen können und so etwas Geld in ihre Kassen komme, und für die Besucher erhoffe er sich einfach einen schönen, als Gemeinschaftserlebnis empfundenen Abend, nach dem sie glücklich und erfüllt nach Hause kommen.

Was am Samstagabend geboten war

Allein schon ein kurzer Blick in den Veranstaltungsflyer zeigt, dass sich der Besuch mehr als lohnte: Los ging es um 19 Uhr bei Schnaithmann in Grunbach mit dem Kabarettisten Pierre M. Krause und bei den Papierwerken Klingele in Geradstetten mit Johannes Flöck.

Party bis in die Morgenstunden für alle Jungen und Junggebliebenen war angesagt bei den Nachbarn Almet und Palmer Bleche am Rande von Hebsack. „La movida“ im Madrid der achtziger Jahre, begeisterte sich ein ergrautes, hispanophiles Ehepaar aus Böblingen, das es nach einem Verwandtenbesuch in Waiblingen hierher verschlagen hatte und das zwischen der SWR-1-Disco mit Corvin Tondera-Klein im Stile von Saturday Night Fever und der TVH Dance Party pendelte, dabei Wurstsalat und Zweigelt zusprach. Sie seien mit ihrer Tochter und deren Lebensgefährten hier, berichteten sie, und „voll begeistert!“