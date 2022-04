Der Fahrer eines Sattelzugs mit Muldenaufbau fuhr am Dienstag, 4.4., kurz nach 10 Uhr auf der B29 in Richtung Aalen, als sich am Heck des Aufliegers eine Klappe vermutlich infolge eines Defektes löste beziehungsweise öffnete. Der Sattelzug verlor dann bei der Anschlussstelle Geradstetten auf einer Länge von etwa 100 Metern Erde und Steine. Die Fahrbahn ist deshalb derzeit lediglich einspurig befahrbar, die Ausfahrt ist gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau auf einer Länge von etwa zwei