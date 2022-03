Ein Leck ist in der Fernwärmeversorgung im Gebiet rund um die Remshaldener Dietrich-Bonhoeffer-Straße aufgetreten. Das hat ein Abfall des Drucks im Leitungssystem angezeigt. Die Stadtwerke Waiblingen, die dieses Gebiet versorgen, mussten daher immer wieder Wasser nachspeisen. Die Menge variierte, mal ging es um wenige Liter am Tag, bis seit einer Woche erhebliche Mengen an Wasser verloren gegangen waren.

Im Rahmen der Suche nach dem Leck kamen verschiedene Verfahren zum Einsatz, unter