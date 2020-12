Den Übergang in den Lockdown hat Alexandra Nick als sehr turbulent erlebt. Denn an der Plüderhäuser Hohbergschule wurde am Montag eine Erzieherin in der Ganztagesbetreuung als Kontaktperson 1 identifiziert. Weil dort Kinder aus allen Stufen betreut werden, mussten viele Schüler in vorsorgliche Quarantäne. Auch das Kind von Alexandra Nick. Bis alle Eltern darüber informiert waren, verging jedoch einige Zeit. Erst gegen Abend war dann klar: Die Ferien beginnen für die Betroffenen bereits am