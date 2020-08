Es ist erst der zweite Freitag, an dem Uwe Härter mit seinem Maultaschen-Stand „Silvis urige Maultäschle“ den Wochenmarkt auf dem Geradstettener Marktplatz bereichert. Der Mann aus Korb verkauft die schwäbischen Teigtäschchen in der klassischen Variante und bietet seit dieser Woche auch Lachsmaultaschen an. „Es wird auch vegetarische und vegane Maultaschen geben, aber das braucht noch Zeit“, so Uwe Härter. Die Lachsmaultaschen seien „ein halber Ersatz“ für die noch fehlenden fleischlosen