Museum im Hirsch in Buoch: Ausstellung mit Keramik und Knochen neu gestaltet

Es war 1997, also vor einem Vierteljahrhundert, als die Dauerausstellung im Museum im Hirsch eröffnet wurde. Die Präsentation der mittelalterlichen Keramik, die durch neue Funde, auch von Knochen, ständig wuchs, war nun etwas in die Jahre gekommen, auch ein wenig überladen. „Das war nicht mehr zeitgemäß“, erklärt Christel Fezer, die Vorsitzende des Heimatvereins Buoch. Nun wurde die Sammlung komplett neu gestaltet. Nach einem Jahr der Umbauphase wird die Abteilung der Buocher Feinware mit dem Titel „Unter Kunsthandwerkern“ an diesen Donnerstag neu eröffnet. Und weniger war hier mehr. „Da kommt das einzelne Stück besser zur Geltung“, sagt Christel Fezer, obwohl ihr natürlich jedes Stück, das nun im Depot verschwindet, leid tut.

Fundstücke erstrahlen in neuem Glanz

Bei Neugestaltungen von Museumssammlungen muss man ja heutzutage Angst haben, dass die Originale zusehends von einem interaktiven Digitalisierungs-Overkill in den Hintergrund gedrängt werden. Das ist in Buoch glücklicherweise nicht geschehen. „Wenn ich das Original sehe, ist das was anderes“, meint dazu entschieden Christel Fezer.

Durch die kluge Reduzierung des gezeigten Bestands erscheinen die Fundstücke nun in neuem Glanz, ermöglichen durch das Ausstellungskonzept einen nun fokussierten Blick der Museumsbesucher. Etwa auf so ein wunderschönes Kunst-Stück wie das „Buocher Pferdle“.

Als Richtschnur der Neugestaltung durch den Designer Fred Oppitz diente die bereits vor Jahren professionell von der Arbeitsstelle für literarische Museen in Marbach eingerichtete Dichter-Abteilung „Unter Freunden“. Deren Farbgebung und Textgestaltung wurden für die Keramiken übernommen. Das Museum hat damit insgesamt erfreulich an informativer Klarheit gewonnen.

Und die Stars bleiben somit weiterhin die faszinierenden Originale.

Auch jüngste Ausgrabungsfunde gaben den Anlass zur Neugestaltung

Die außergewöhnliche Pracht der Stücke im Museum wurde durch neue Funde bei Ausgrabungen in Buoch, etwa 2021, spektakulär bereichert. Das gab letztlich auch den Impuls zur Neugestaltung. Gefunden etwa bei Grabungen des Landesdenkmalamts, die von Aline Kottmann und Katalin Puster in einer Baugrube neben der Buocher Kirche durchgeführt wurden. Zutage kamen nicht nur viele Tonscherben, sondern auch neun Kindergräber mit zwölf Skeletten, bei denen auch Schmuckstücke gefunden wurden. „Im Erdreich lag viel verborgen“, freut sich die Heimatvereinsvorsitzende; auch über die in Buoch zu sehenden Leihgaben des Landesmuseums.

Erstmals urkundlich erwähnt wurde Buoch ums Jahr 1270. Gefundene Knochen deuten aber ins 7. bis 8. Jahrhundert und lassen deshalb vermuten, dass die Ansiedlung auf der Buocher Höhe viel weiter zurückreicht. In den neuen Vitrinen wird die Geschichte der Buocher Keramikkünstler anschaulich präsentiert. Sie arbeiteten mit dem sogenannten vor Ort gefundenen Psilonotenton, einer Erdformation des süddeutschen Keupers.

Neugestaltung des Museums kostete 18.000 Euro

Die Reichweite des einst hochwertigen Geschirrs der Buocher Werkstätten lässt sich, so Christel Fezer, bis nach Speyer oder Konstanz nachweisen. „Die Ferne beginnt in der Heimat“, ist dazu ihre schöne Formulierung. Und schon damals, nicht uninteressant, gab es Produkt-Plagiate.

Einzigartig hingegen ist in dieser so lehrreichen wie sinnlichen Ausstellung die Ton-Skulptur eines expressiven Flötenspielers als Tischleuchte.

Um die 18.000 Euro hat die Neugestaltung gekostet. Ermöglicht durch eine hohe Summe von Sponsorengeldern und einen Zuschuss der Gemeinde Remshalden, für die die Museumsleute, „sehr dankbar“ sind.