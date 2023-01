Nach Hello-Fiber-Aus: So läuft’s mit dem Glasfaserausbau in Grunbach

Nach dem bundesweiten Glasfaser-Ausbau-Stopp des Anbieters Hello Fiber stehen Gemeinden wie Rudersberg, Berglen und Althütte nun wieder am Anfang ihrer Planungen, müssen teils um neue Ausbaupartner kämpfen. Wie sicher der Glasfaser-Ausbau in Grunbach ist, wollten die Schorndorfer Nachrichten daher von der Telekom, die hier eigenwirtschaftlich die Anschlüsse herstellt, wissen.

Die Antwort dürfte viele Remshaldener erleichtern: Gut sieht es aus. In Grunbach hat die Telekom im November 2022 mit den Verlegearbeiten begonnen. Dies in Grunbach-Süd, im Bereich östlich der Bühlstraße (Uhlandstraße, Mörikestraße, Schurwaldstraße), heißt es aus der Presseabteilung der Gemeindeverwaltung. Bereits im ersten Quartal dieses Jahres sollen die ersten Anschlüsse nutzbar sein.

Wie das gelingen kann, hat Katja Kunicke, Pressesprecherin der Telekom, auf die Nachfragen der Schorndorfer Nachrichten erklärt: „Wir bauen „mit Licht im Rücken“: Während der Verlegearbeiten in den Straßenzügen (Längsstraßen) stellen wir auch die Hausanschlüsse für die Kund/-innen her.

Kunden werden übers Jahr verteilt ans Netz angeschlossen

Nachdem die Hausübergabepunkte gesetzt sind, werden die Anschlüsse in Betrieb genommen. Die Kunden kommen also nach und nach mit dem Baufortschritt ans Netz.“ Das erklärte Ziel sei es, die Ausbaumaßnahme bis zum Ende des Jahres 2023 abzuschließen.

Bislang stellt die Telekom im entsprechenden Gebiet Anschlüsse für rund 3100 Haushalte her, darunter auch für die Grundschule. Das Angebot stoße auf reges Interesse und es kämen immer noch weitere Aufträge hinzu, so die Pressesprecherin. „In Verbindung mit der Buchung eines Telekom-Tarifs ist es auch jetzt noch möglich, den Anschluss kostenfrei ins Haus gelegt zu bekommen.“

Auch beim Anbieter 1&1 können Verträge abgeschlossen werden. Die Firma nutzt das Netz, das die Telekom aktuell baut. Wer Interesse an einem Glasfaseranschluss hat, kann seine Adresse ins Abfragefeld der Webseite des favorisierten Anbieters eingeben.

Mitte des Jahres werden weitere Ausbaugebiet vorgeschlagen

Wo innerhalb von Remshalden das nächste Ausbaugebiet angepackt werden könnte? „Die Ausbaugebiete in der Gigabitregion Stuttgart für dieses und das kommende Jahr haben die Kommunen, Zweckverbände und die Telekom bereits abgestimmt. Die Kommunen können im Rahmen der rollierenden Ausbauplanung Vorschläge für weitere Ortsteile einbringen“, lautet die Antwort der Telekom.

„Mitte des Jahres finden die Abstimmungen mit den Kommunen und dem Zweckverband zu weiteren Ausbauvorhaben statt. Die Kommunen können Ausbaugebiete mit für sie besonderer Dringlichkeit und hoher Nachfrage vorschlagen. Die Ergebnisse werden ab Oktober bekanntgegeben.“

Das sind die Ziele von Gigabit

Ziel sei es, so erklärte es zuletzt der Pressesprecher der Gigabit Region Stuttgart Helmuth Haag gegenüber unserer Zeitung, bis zum Jahr 2025 50 Prozent der Haushalte und alle Unternehmen sowie die Schulen mit einem Zugang zu einem Glasfaseranschluss zu versorgen. Koordiniert wird der Ausbau von der Gesellschaft Gigabit-Region Stuttgart.

Bis 2030 sollen sogar 90 Prozent aller Haushalte einen solchen Zugang haben. Das Ausbaugebiet umfasst derzeit 179 Kommunen, inklusive der Stadt Stuttgart sowie der fünf benachbarten Landkreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr.

Glasfaser für 179 Kommunen

Zum Hintergrund: Die Gigabit-Region Stuttgart plant, welche Kommunen wann beim Glasfaserausbau zum Zuge kommen, und sorgt dafür, dass es dabei „gerecht“ zugeht, um zu verhindern, dass eine Kommune fertig ist, während die andere noch keinen Ausbau hat. Und so ist in Remshalden zunächst einmal ein Teil Grunbachs dran. Kosten entstehen für die Gemeinde auf diese Weise keine.

Finanziert wird die Arbeit der Gigabit über die Gesellschafter, namentlich durch den Zweckverband Region Stuttgart, der über die Kommunen mittels einer Umlage finanziert wird, durch die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart und die Stadt Stuttgart. An dem Glasfaserausbau über die Gigabit-Region Stuttgart beteiligen sich von den 179 Kommunen nur fünf nicht, unter anderem Waiblingen und Schorndorf, die selbst breitbandaktive Stadtwerke haben.

Das neue Netz ermöglicht Bandbreiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde (GBit/s). Es ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zu Hause, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind.