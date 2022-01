Wer am öffentlichen Leben teilnehmen will, muss derzeit in vielen Bereichen ein negatives Corona-Testergebnis nachweisen. Bestimmte Personengruppen sind zwar ausgenommen - gilt die 2G-plus-Regel, müssen zum Beispiel Menschen, die schon eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, keinen zusätzlichen Schnelltest machen - aber dennoch lässt sich sagen: Der Bedarf für Tests ist hoch. Auch und gerade über die Feiertage zum Jahreswechsel war das so.

Auch Menschen, die den Nachweis nicht