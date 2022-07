Neue SG Remstal im Handball: Remshalden, Winterbach und Weiler arbeiten zusammen

Die Spielgemeinschaft der Handballer aus Winterbach und Weiler gibt es seit 22 Jahren. Jetzt sind die beiden im Jugendbereich zusätzlich mit der SV Remshalden zur SG Remstal fusioniert. Sie wollen dadurch neben Großvereinen in der Nachbarschaft wie dem VfL Waiblingen oder dem TVB konkurrenzfähig bleiben und zugleich breit aufgestellt sein, sowohl mit dem Leistungsgedanken als auch im Breitensport. Eine weitergehende Zusammenarbeit im Aktiven-Bereich schließen die Partner nicht aus.

„Wir wollen uns das natürlich offenhalten“, sagt Fridger Koltermann aus dem Abteilungsleiter-Team der SVR. „Wir wissen nicht, wohin die Reise geht.“ Der erste Schritt sei klar die Jugend, mit der Bezeichnung als SG für Spielgemeinschaft statt JSG für Jugendspielgemeinschaft halte man alles offen. Man werde zwei Jahre schauen, wie alles funktioniere, meint Dietmar Jung, Handball-Abteilungsleiter beim VfL Winterbach, dann sehe man weiter.

„Die bisherigen Gespräche waren sehr harmonisch, das hat alles supergut funktioniert“, sagt Fridger Koltermann. Ob die Zusamenarbeit im Alltag auf Dauer genauso gut laufe, werde sich zeigen. Zwar gehe man davon fest aus, aber man müsse einfach abwarten, wie es laufe und ob alles weiterhin harmonisch funktioniere.

Konkurrenzfähig bleiben neben den „Handball-Großvereinen“

Für Lothar Balle aus dem Vorstand des VfL Winterbach war die Fusion der HSG Winterbach/Weiler eine „logische Maßnahme“. „Wir sitzen zwischen mehreren Handball-Großvereinen. Da mussten wir einfach reagieren, dass wir die Jugendlichen bei uns halten können und die nicht abwandern.“

Wichtig sei, dass man in jeder Altersklasse zwei Mannschaften stellen könne, sagt Fridger Koltermann, mit einer, die leistungsorientiert sei, und einer, die eher Breitensport mache. Mit nur einer Mannschaft werde man den unterschiedlichen Spielertypen nicht gerecht. „Wir haben es nie so gemacht, dass wir einem Kind sagen, du darfst nicht bei uns Handball spielen, weil du zu schlecht bist“, sagt er.

Die Spielgemeinschaft startet mit der D-Jugend. Darunter firmieren die Mannschaften nun zwar auch unter dem neuen Namen SG Remstal, sie bleiben aber getrennt. Von den Bambini bis E-Jugend gebe es noch so viele Kinder, die mitspielen wollen, dass teilweise sogar ein Aufnahmestopp nötig sei, sagt Fridger Koltermann. Man habe gar nicht so viele Trainer, wie für die vielen handballinteressierten Kinder nötig wären. Doch in höheren Altersklassen, wenn es dann auch in den Leistungsbereich gehe, brächen die guten Spielerzahlen in den Mannschaften weg.

Konkurrenz durch Fußball

Natürlich hat der Handball in Winterbach, Weiler und Remshalden dabei nicht nur die anderen Handballvereine als Konkurrenten, sondern den Sport Nummer 1 der Deutschen: Fußball. „Handball hat immer nur einen Flow, wenn EM oder WM ist“, sagt Nicoline Xander von der SVR. Und Dietmar Jung vom VfL Winterbach meint:„Es ist ein Auf und Ab.“ Derzeit habe Fußball die Nase vorn.

Von D- bis A-Jugend gehen nun bei der SG Remstal 14 Mannschaften vereinsübergreifend an den Start. Weitere zwölf Mannschaften gibt es in den noch getrennt bleibenden Jugendklassen darunter bis zur E-Jugend. 49 Betreuerinnen und Betreuer sind für sie verantwortlich.

„Unsere gemeinsame Hoffnung ist schon, dass wir durch mehr Spieler in jeder Jugendklasse eine gewisse Qualität rausbekommen“, sagt Fridger Koltermann. „Ich denke, so wie wir aufgestellt sind, sollte es auch unser Ziel sein, dass wir als SG Remstal wieder erfolgreiche Jugendmannschaften haben.“ Auch solche Jugendlichen, die bisher immer wieder zu anderen Vereinen gewechselt sind, weil dort leistungsmäßig mehr ging, sollen künftig im Verein an ihrem Heimatort gehalten werden. „Uns laufen die Leute einfach weg“, sagt Dietmar Jung. Zum Beispiel nach Weinstadt oder nach Bittenfeld. Deswegen sei es im Moment so, dass die aktiven Mannschaften teilweise „ausbluten“.

Gute Trainerausbildung wichtig

Für Jung ist dafür auch wichtig, gute Trainerinnen und Trainer zu haben. Man werde künftig wieder mehr darauf drängen, dass diese auch eine Lizenz erwerben. „Das heißt nicht, dass die, die keine Lizenz haben, schlechte Trainer sind“, betont er. „Aber es ist einfach der Background ein bisschen ein anderer. Du kriegst mehr Hintergrundwissen darüber, wieso und weshalb du was machst.“ Man müsse den Kindern und Jugendlichen ein gutes Training anbieten und es schaffen, sie dann auch in den aktiven Teams zu halten.

Ein Vorbild ist für Dietmar Jung die SG Weinstadt. Man müsse da natürlich auch die weitaus höhere Einwohnerzahl sehen, die auch noch Weiler, Winterbach und Remshalden zusammen übertrifft. Aber: „Das ist für mich ein Paradebeispiel.“ Es stecke unheimlich viel Engagement und Identifikation dahinter. „Und die investieren brutal viel in die Jugend.“

Hallenkapazitäten trotz Spielgemeinschaft „am Anschlag“

Das Training der Mannschaften der SG Remstal findet im Wechsel an einem der drei Orte statt. Ist das auch eine Chance, in den einzelnen Gemeinden fehlende Hallenkapazitäten frei zu bekommen? Nein, meint Melanie Summers, Geschäftsführerin des VfL Winterbach dazu. Der Zusammenschluss bringe dort kaum Entlastung. Trotz SG: „Die Hallenkapazitäten sind überall am Anschlag.“