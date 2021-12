Die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz sowie 2G und 2G-Plus in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ließen die Nachfrage nach Corona-Schnelltests schlagartig in die Höhe steigen. Seit diesem Freitag (17.12.) steht den Bürgerinnen und Bürgern laut einer Pressemitteilung der Remshaldener Gemeindeverwaltung deshalb nun ein weiteres Testangebot in Remshalden zur Verfügung.

Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Geradstetten wurde eine Teststation eingerichtet. Der Betreiber ist eine