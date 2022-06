Neuer Personalengpass: Freibad Remshalden doch nicht früher geöffnet

Wegen eines weiteren, kurzfristigen Personalengpasses im Freibad Remshalden können die Öffnungszeiten des Bads vorerst doch nicht erweitert werden, wie noch gestern vermeldet. Das Freibad ist somit nach wie vor täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet und mittwochs ganztägig geschlossen.

Die Gemeindeverwaltung bittet um Verständnis und hofft, schnellstmöglich zu den regulären Öffnungszeiten zurückkehren zu können. Badegästen wird empfohlen, sich über die Öffnungszeiten vor dem Freibadbesuch tagesaktuell auf der Gemeindehomepage unter www.remshalden.de/freibad zu informieren.

In etlichen Freibädern der Region können derzeit immer wieder die eigentlich geplanten Öffnungszeiten nicht eingehalten werden. Dies, weil die Personaldecke derart dünn ist, dass schon der Ausfall eines Mitarbeiters zu erheblichen Problemen führen kann. In Winnenden-Höfen gar muss das Freibad am kommenden Samstag, 2. Juli, und Montag, 4. Juli, geschlossen bleiben. Hier fehlen grundsätzlich Azubis und auch gelernte Fachkräfte. Hinzu kommen Urlaube und Krankheitsfälle.

Bereits Mitte Juni Öffnungszeiten beim Remshaldener Freibad kurzfristig verkürzt

In diesem Zusammenhang hatte Hamburgs Bäderland-Sprecher Michel Dietel der dpa von derzeit 30 Prozent geschlossenen Freibädern berichtet: «Wir brauchen Personal, das ist bundesweit überall gleich.»

Bereits Mitte Juni mussten beim Remshaldener Freibad die Öffnungszeiten kurzfristig verkürzt werden. Weil die Gemeinde auf Krankheitsausfälle beim Personal im Bereich der Beckenaufsicht reagieren musste, öffneten sich die Türen des Bads damals mit zwei Stunden Verspätung. Bis dahin hatte sich eine lange Schlange Wartender vor dem Eingang gebildet. Denn nicht alle hatten sich vor ihrem geplanten Besuch auf der Webseite der Gemeinde über die aktuellen Öffnungszeiten informiert.

Die damals spontane Abfrage der Gemeinde Remshalden nach Unterstützung bei mehreren Nachbarkommunen war ebenfalls erfolglos geblieben. Denn: "Auch dort ist die Personaldecke äußerst dünn“, erklärte damals Pressesprecher Gardijan Wenger die Situation.