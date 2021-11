Adedamola Onipede steigt nun für Harald Bay (SPD) in den Remshaldener Gemeinderat ein. Der 47-jährige SPDler lebt mit seiner Frau und den drei Kindern in Hebsack und arbeitet für das Informationszentrum Baden-Württemberg. Remshalden ist inzwischen sein Zuhause geworden. Auch wenn es ihn manchmal plagt, dass es so schwierig ist, die Eltern und Geschwister für Besuche nach Deutschland zu holen. Seine Familie vermisse er sehr. Aufgewachsen ist er nämlich in Nigeria. Und wer von