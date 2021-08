Nina Mayerle aus Remshalden ist Württembergs Winzerin des Jahres

Im vergangenen Jahr hat Nina Mayerle beim Wettbewerb der "Winzerinnen des Jahres" den zweiten Platz belegt. In diesem Jahr schafft sie es an die Spitze. Das Genussmagazin Selection hat die Winzerin vom Weingut Mayerle aus Remshalden zu Württembergs Winzerin des Jahres gekürt. In der internationalen Rangliste erreichte sie außerdem Platz drei.

In dem Wettbewerb werden nicht einzelne Weine prämiert. Die Winzerinnen müssen stattdessen mindestens fünf Weine in zwei unterschiedlichen Kategorien einreichen. Aus den fünf besten Weinen wird der Betriebsschnitt errechnet, anhand dessen dann die Rangfolge gebildet wird.