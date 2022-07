Noch bis Ende 2022: Sperrungen an der Ortsdurchgangsstraße in Grunbach

Seit Ende April läuft die Sanierung auf der Kreisstraße im Ortsteil Grunbach. Aktuell werden in den Bauabschnitten I bis III in der Olgastraße (ab Einmündung Reinhold-Maier-Straße bis Einmündung Lederstraße) umfangreiche Straßenbauarbeiten sowie Maßnahmen am Kanal- und Wasserleitungsnetz vorgenommen.

Die ursprüngliche Planung sah vor, die Bauabschnitte I bis III bis Ende Juli abzuschließen und danach mit den Bauabschnitten IV und V, Lindenstraße ab Einmündung Lederstraße bis Einmündung Buchhaldenweg, fortzufahren. Das geplante Ende der Abschnitte I bis III in der Olgastraße verzögert sich jedoch bis voraussichtlich Ende August.

Weitere Arbeiten notwendig

Beim Ausbrechen des Straßenaufbaus in der Kreisstraße im Bereich der oberen Olgastraße und am Kirchplatz wurde festgestellt, dass die bestehende Schottertragschicht nicht mehr ausreichend standsicher ist. Hier muss tiefer ausgegraben werden und in Teilbereichen die Schottertragschicht komplett erneuert werden. Außerdem war die Neuherstellung von Wasser–Hausanschlüssen im Bereich der Olgastraße etwas aufwendiger als vermutet. Diese Zusatzarbeiten waren zu Beginn noch nicht abzusehen und wirken sich daher auf den Zeitplan aus.

Baustellenende bis Ende 2022

Direkt im Anschluss an die Arbeiten in der Olgastraße soll Ende August mit den Baumaßnahmen der Abschnitte IV und V oberhalb der Lederstraße begonnen werden. Ziel ist es, die gesamte Maßnahme bis Ende 2022 abzuschließen. Jedoch lässt sich aktuell noch schwer abschätzen, welche möglichen Zusatzarbeiten im weiteren Verlauf noch erforderlich sein werden. Außerdem sind beispielsweise die Asphaltarbeiten stark von der Witterung abhängig. Das verantwortliche Bauunternehmen, die Gemeindeverwaltung und alle Beteiligten setzen alles daran, die Fertigstellung bis zum Jahresende zu erreichen.