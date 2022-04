Lange ist es her, dass es in Rohrbronn einen Osterbrunnen gab. Dieses Jahr hat Heidi Sell, Schriftführerin des Vereins zur Förderung der Dorfgemeinschaft Rohrbronn, mit der Unterstützung ihres Mannes Klaus den Brunnen vor dem Gemeindehaus geschmückt. „Wir haben im Wald und überall in der Natur Materialien gesammelt“, erzählt Heidi Sell. „Es war mir wichtig, Naturmaterialien zu verwenden.“ Lediglich die Eier seien aus Kunststoff, könnten aber wiederverwendet werden. Apropos: Will die