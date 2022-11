Parkchaos bei Lagerverkauf in Remshalden: E+E Spielwaren übernimmt Strafzettel

Am vergangenen Samstag (26.11.) herrschte beim Spielwarenladen E+E in Remshalden-Geradstetten "Ausnahmezustand", wie Inhaber Peter Kübler berichtet. E+E hatte zum Lagerverkauf geladen und viele kamen, um zu günstigen Preisen einzukaufen. Das Problem: Parkplätze sind rund um den Laden derzeit absolute Mangelware. Das führte dazu, dass einige Kunden ihre Autos ins Parkverbot stellten - was prompt das Ordnungsamt auf den Plan rief. Zwar zeigte sich der Ordnungshüter laut Mit-Geschäftsführerin Diana Hägele kulant und gab den Leuten zehn Minuten Zeit, ihre Autos wegzufahren.

Aber es könne sein, meint Hägele, dass trotzdem jemand im Einzelfall einen Strafzettel bekommen habe. Die Betroffenen sollen sich nun bei E+E melden, Kübler und Hägele wollen die Kosten für die Strafzettel übernehmen.

Baustellen in Geradstetten Ursache

Der Grund für die aktuelle Parkplatzknappheit rund um E+E (neben den Kundenparkplätzen, die im Normalbetrieb gut reichen) ist unter anderem die Baustelle in der Geradstettener Ortsdurchfahrt. Weil die Umleitung über die Straße Am Kelterwiesenbach führt, ist dort Parken verboten. Und auch in der Wilhelm-Enßle-Straße, wo der Haupteingang des Ladens liegt, ist eine Baustelle, die den Verkehr einschränkt.

Zusätzlich zum Lagerverkauf fand bei E+E am Samstag auch eine Verlosung statt. Diese sei um 13 Uhr gewesen, berichtet Diana Hägele. Deswegen sei zwischen 12 und 13 Uhr besonders viel los gewesen. Peter Kübler schreibt in einer Mail an unsere Zeitung: "Ein großer Dank an alle unsere Mitarbeiter, die vollen Einsatz zeigten, sowie ein großes Lob für unsere Kunden, die viel Geduld aufbrachten!"