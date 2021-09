Meerrettich im Nachtisch? Aber ja, sagt Philipp Kortyka. Der 29-jährige Koch wohnt in Hebsack und ist Souschef im „Zauberlehrling“ in Stuttgart, der im Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet ist. Ein Abend in dem Restaurant ist ein Erlebnis für die Geschmacksnerven. „Ich will überraschen, arbeite gerne mit Komponenten, mit deren Kombination man zunächst nichts anfangen kann“, sagt Kortyka. Während die meisten Menschen Meerrettich wohl vor allem mit Tafelspitz, Roastbeef oder