Preise fürs Freibad Remshalden werden teurer: Was kostet der Eintritt 2023?

Freibadbesucher müssen sich in Remshalden in der kommenden Saison auf höhere Eintrittspreise einstellen. Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde bereits zusammen mit Winterbach den Preis für die Kombikarten für die Bäder in den zwei Gemeinden erhöht, nun folgen die Eintrittspreise fürs Remshaldener Bad. Wie stark steigen die Preise?

4 statt 3 Euro fürs Erwachsenen-Ticket

Die prozentual höchste Preissteigerung gibt es bei den Zehnerkarten für Erwachsene. Statt wie bislang 25 Euro werden diese in der neuen Saison 36 Euro kosten. Damit wäre einer von zehn Eintritten im Vergleich zum regulären Eintritt frei. Die Zehnerkarte für Kinder erhöht sich etwas weniger, von 10 auf 14 Euro. Damit sind immerhin drei von zehn Eintritten frei. Die Einzeleintritte erhöhen sich bei Erwachsenen von 3 auf 4 Euro, bei Kindern von 1,50 auf 2 Euro. Die Saisonkarten kosten in Zukunft für Familien in Remshalden 67 Euro (vorher 60 Euro), für Erwachsene 50 Euro (vorher 45 Euro) und für Kinder 25 Euro (vorher 23 Euro).

Was sagt der Gemeinderat dazu?

Die FW-FDP-Fraktion hatte einen Antrag gestellt, die Preise für Zehnerkarten weniger zu erhöhen und die Preise für die Kombikarten mit Winterbach analog zu den Saisonkarten zu erhöhen, da sie es für unfair erachtete, dass Remshaldener Bürger eine Erhöhung bezahlen und Winterbacher Bürger, die nach Remshalden kommen, nicht. Die Preise für die Kombikarte mit Winterbach können allerdings nur in Gleichklang mit der Nachbarkommune erhöht werden. Der Antrag scheiterte bei der Abstimmung im Gremium aber, ebenso wie ein Antrag von ALi-Gemeinderat Klaus Schäufele, die Erwachsenenkarten noch teurer zu gestalten.

Insgesamt trug das Gremium die von der Verwaltung vorgeschlagenen Erhöhungen bei zwei Enthaltungen mit. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Armin Wiesner regte an, im Mitteilungsblatt die Freibad-Eintrittspreise abzudrucken, die Gäste zahlen müssten, wenn die Gemeinde nichts zum Betrieb zuschießen würde.

Wann öffnet das Freibad?

Die Freibadsaison in Remshalden startet laut der Verwaltung in diesem Jahr voraussichtlich am 1. Mai. Sie geht momentan von einer Saison ohne die Corona-Einschränkungen der vergangenen Jahre aus.