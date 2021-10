Der Gemeinderat hat jetzt einstimmig beschlossen, die ehemalige Stelle der Hauptamtsleiterin in die eines Ersten Beigeordneten umzuwandeln. Anlass dafür ist der anstehende Abschied der aktuellen Hauptamtsleiterin Christine Kullen. Sie wurde zur Ersten Beigeordneten in Kirchheim unter Teck gewählt. Ebenfalls in die engere Wahl gekommen war Ulrich Spangenberg (Leiter des Amts für Familie, Bildung und Soziales der Stadt Weinstadt). Damit ist Kullens Posten ab Januar vakant.

Wahl am 17.