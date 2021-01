Es gibt Neuigkeiten beim Thema Nahversorgung in Remshalden: In Geradstetten soll ein neuer Aldi-Markt eröffnen. Der Discounter wird in das Gebäude des ehemaligen Edeka-Markts einziehen, das schon seit Herbst 2019 leersteht. Der Edeka Schieber schloss damals seine Pforten, weil das Unternehmen sich an dem Standort vergrößern wollte, dafür aber keine Genehmigung bekommen hatte.

Schon seit geraumer Zeit ist bekannt, dass Aldi Süd sich um Räume in Remshalden bemüht. Zuletzt gab es aber