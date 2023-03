Remshalden: Der Standort für einen neuen Waldkindergarten steht jetzt fest

Schon länger wird in Remshalden die Einrichtung eines Waldkindergartens diskutiert. Eltern setzten sich bereits vor mehreren Jahren für einen solchen ein, die Gemeinde lehnte das zunächst aber ab, weil lieber Ganztagesplätze geschaffen werden sollten. Nachdem eines von zwei geplanten Kita-Bauprojekten in Remshalden scheiterte, neue Betreuungsplätze aber dringend benötigt werden, diskutierten die Gemeinderäte das Thema 2022 erneut und beschlossen die Einrichtung eines Waldkindergartens. Offen war zuletzt noch, wo dieser installiert werden soll. Nun hat sich der Gemeinderat entschieden: Der Natur- und Waldkindergarten soll im Frühjahr 2024 am Freizeitgelände Salenhäule in Buoch in Betrieb gehen. Unumstritten war dieser Beschluss allerdings nicht.

Welche Standorte hatte die Verwaltung untersucht?

Außer dem Standort in Buoch standen noch weitere Orte für einen Waldkindergarten zur Auswahl. Im Rennen war zum Beispiel ein Gelände beim Aktivspielplatz in Grunbach-Süd, das sich nach einer Prüfung aber aus verschiedenen Gründen aus Sicht der Verwaltung nicht eignet, unter anderem, weil es nicht naturnah genug für das geplante Konzept ist. In Betrachtung gezogen hatte die Verwaltung als Standort zudem eine Wiese am Waldrand in der Nähe des Schweinbachs in Geradstetten-Süd. Auch diesen erachtete sie aber nicht für geeignet, die Aufstellung eines Bauwagens würde sich genehmigungstechnisch schwierig gestalten, außerdem befinden sich dort ein gesetzlich geschütztes Biotop und viele Eschen, bei denen eine Umsturzgefahr besteht.

Nach Begehungen der verschiedenen Standorte mit unter anderem einer Vertreterin des Kommunalverbandes Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS), schlug die Verwaltung dem Gemeinderat also den Standort in Buoch vor. Er sei eben und weitläufig und es gebe bei Bedarf auch genug Platz für einen weiteren Bauwagen, sollte die Gemeinde den Waldkindergarten erweitern wollen. Der Wald dort biete einen stabilen, vielseitigen Baumbestand, der sich in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht verändern werde, und auf der angrenzenden kommunalen Waldfläche könnten attraktive Aufenthaltsbereiche für die Kinder geschaffen werden. Der Standort ist nach Meinung der Verwaltung zudem gut erreichbar, genügend Stellplätze seien vorhanden. Aus Sicht eines Waldpädagogen könnten die Tage im Kindergarten sehr abwechslungsreich gestaltet werden.

Zu viele Autofahrten nötig

„Ich finde die Einrichtung eines Natur- oder Waldkindergartens äußerst wichtig und begrüße das ausdrücklich“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Armin Wiesner. Den Standort am Salenhäule halte er allerdings nicht für geeignet. „Ich kann mich nur anschließen“, sagte Lennard Volk, Gemeinderat für die Fraktion Alternative Liste. Den Standort auf dem „letzten Winkel unserer Gemarkung“ hielt er für „grundfalsch“. Der Bedarf für Kindergartenplätze bestünde im Tal, die Fahrten der Eltern mit dem Pkw nach Buoch seien ökologisch sehr problematisch.

Tobias Schädel, Fraktionsvorsitzender der Bürgerlichen Wählervereinigung, erinnerte indes an die Petition von Eltern und Waldpädagogen vor einigen Jahren, genau an diesem Standort einen Waldkindergarten zu schaffen. „Deswegen kann es uns eigentlich nicht schnell genug gehen.“ Die Kinder würden sowieso zumeist mit dem Auto in den Kindergarten gefahren, darüber, Fahrgemeinschaften zu bilden, könne man immer noch reden.

„Wir haben den Standort am Anfang auch kritisch gesehen und den Aktivspielplatz bevorzugt“, sagte Sigrid Pressel, Fraktionsvorsitzende der Freie Demokratische Partei/Freie-Wähler-Fraktion. Inzwischen halte aber auch sie den Standort für ideal für einen Waldkindergarten. In anderen Gemeinden mit solchen Einrichtungen gebe es ähnliche Fahrtwege, Fahrgemeinschaften seien möglich.

„Wenn andere das so machen, heißt das nicht, dass wir es auch so machen sollten“, meinte Lennard Volk dazu. Selbst wenn Fahrgemeinschaften gebildet würden, würden die Fahrten das Klima belasten.

Kritik am KVJS

„Ich persönlich kann mit dem Standort gut leben“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Felix Wiesner. Ihn ärgerten aber die strengen Vorgaben des KVJS. „Wir sollen immer mehr Plätze schaffen, aber dann werden uns Steine in den Weg gelegt. Das geht auf Dauer so nicht.“ Bürgermeister Reinhard Molt kommentierte: „Da finden Sie sicher viel Zuspruch in dieser Runde.“

Letztendlich sprach sich der Gemeinderat mehrheitlich für den Standort in Buoch aus. Starten will die Gemeinde dort im Frühjahr 2024 mit einer Gruppe mit 20 Plätzen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt. Es soll ein 30-Wochenstunden-Modell mit Öffnungszeiten von 7.30 bis 13.30 Uhr angeboten werden. Hierfür hat die Gemeinde bereits 2,65 Stellen bewilligt.

150.000 Euro für Bauwagen und Standort-Abgrenzung

Es werden nun weitere Behördenbeteiligungen stattfinden. Im Anschluss will die Gemeinde dann einen Bauwagen und die notwendige Ausstattung für den neuen Waldkindergarten vergeben. Für den Bauwagen und eine Abgrenzung des Standorts zur Umgebung sowie weitere Arbeiten plant die Gemeinde im Haushalt 2023/2024 mit 150.000 Euro. Für einen zweiten Bauwagen sind weitere 150.000 Euro eingeplant, sollte dieser angeschafft werden. Für die Ausstattung des neuen Waldkindergartens sind zudem insgesamt Mittel in Höhe von 15.000 Euro eingeplant.