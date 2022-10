Remshalden ehrt: Große Freude über sportliche Leistungen

Endlich wieder – nach drei pandemiebedingten Jahren – konnte Remshaldens Bürgermeister Reinhard Molt die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler der Gemeinde ehren. Während in den vergangenen Jahren jugendliche und aktive Sportlerinnen und Sportler in zwei separaten Veranstaltungen geehrt wurden, waren nun alle gleichzeitig am Start.

„So sehen die Aktiven, welch talentierten Nachwuchs wir hier in Remshalden haben. Und die Kinder und Jugendlichen können zu den „Großen“ aufblicken und haben vor Augen, welche Erfolge auch sie später einmal feiern wollen.“ Geehrt wurden in diesem Rahmen Erfolge in den Sportarten Tennis, Rope-Skipping, Fußball, Handball, Beachhandball, Schach, Schwimmen, JuJutsu/Aikido und Leichtathletik.

Dank auch an Engagierte in den Vereinen

Aber Molt versäumte es nicht, zunächst auch den Trainern, Betreuern und Vereinsfunktionären für ihr Engagement zu danken. „Gerade beim Sport ist ein zunehmender Trend zur Individualisierung zu beobachten. Die Bereitschaft, sich im Verein und in der Gemeinschaft einzubringen und Ämter zu übernehmen, sinkt. Wir können aber von uns in Remshalden ohne Zweifel behaupten, ein starkes Ehrenamt und starke Vereinsstrukturen zu haben. Das lässt mich mit großem Optimismus in die Zukunft blicken.“

99 Sportlerinnen und Sportler wurden jetzt geehrt - davon gab's 59 Ehrungen in Bronze, 38 in Silber und zehn in Gold. Zudem war auch in diesem Jahr wieder eine Tombola bereitgestellt. Wer eine Urkunde erhalten hatte, durfte dementsprechend ein Los ziehen. Neben Handtüchern, Powerbanks und USB-Sticks - natürlich mit dem Remshalden-Logo - gab es Gutscheine für das Sportfachgeschäft Sport Schwab in Winterbach und für das Spielwarengeschäft E&E in Geradstetten zu gewinnen.

36 Bronzemedaillen wurden verliehen an:

TV Buocher Höhe - Tennis: Einzel: Yannick Koch und Vito Sanna.

SV Remshalden - Rope-Skipping: Einzel: Dorothee Schüle.

SV Remshalden - Fußball: Mannschaft A-Jugend: Robin Haiss, Tim Halbedel, Nikita Lukas Fuchs, Elias Silcher, Leonhard Huschka, Louis Kasper, Leon Kienzle, Ben Kugler, Marcel Worms, Noah Brandhuber, Jakob Schäffler, Callum Siegle, Ardit Lushi, Lucas Scholke, Kilian Greiner, Finn Waibel, Tom Schneck, Elion Lushi, Gianluca Röthel, Ben Santowski.

SV Remshalden - Handball: Mannschaft E-Jugend Männer: Jonathan Knorr, Janne Oberholz, Paul Pankratz, Moritz Schach, Jakob Scheib, Paul Siegle, Armin Sundt, Enno Ulrich, Jannis Kürner, Henri Schwandner, Basti Zügler, Benjamin Uetz.

SC Grunbach - Jugendschach: Laurin Heim.

18 Silbermedaillen erhielten:

SV Remshalden - Rope-Skipping: Einzel AK 2: Sina Frech, Caroline Schüle, Emely Seibold, Einzel AK 3: Enna Zalder, Einzel AK 5: Felicitas Lerch, Team SVR 2: Sina Ferch, Carolin Schüle, Emely Seibold, Lara Wirsing, Team SVR 4: Dorothee Schüle, Eric Witte, Team SVR 5: Evelyne Schüle, Line Zalder, Team SVR 6: Rebekka Roller, Felicitas Lerch.

SV Remshalden - Handball: Einzel: Nele Kämpf.

SV Stuttgart Kickers - Handball: C-Jugend: Ida Widmann.

SV Waiblingen - Schwimmen: Einzel: Pauline Schach.

Zwei Goldmedaillen wurden überreicht:

SV Remshalden - Rope-Skipping, Einzel AK m: Eric Witte, Einzel AK 4 w: Rebekka Roller.

Mit Bronze wurden im Rahmen der Ehrung der aktiven Sportlerinnen und Sportler 23 Sportler und Sportlerinnen ausgezeichnet:

SV Remshalden - Handball: Mannschaft Frauen 2: Jasmin Gauß, Dorothea von Sporschill, Julia Xander, Jennifer Lösch, Simone Illg, Catalina Schubert, Celina Lang, Leonie Nagler, Kiara Nagler, Mona Auracher, Katrin Schönleber, Carina Pankratz, Sandra Siegle, Elisabeth Frey, Ann-Kathrin Müller, Janina Nagler, Marisa De Bellis, Laura Sattler, Yvonne Scherb, Nadine Fromm, Marie Herbert.

Silber wurde 20-mal verliehen:

SV Remshalden - Leichtathletik: Einzel: Matthias Linsbauer, Andreas Schneider.

SV Remshalden - Rope-Skipping: Einzel: Marie Rossa

Team SVR 3: Nadine Bönnemann, Carolin Bönnemann.

TC Geradstetten - Tennis: Mannschaft Männer 40/1: Christian Ruland, Christian Ferber, Thomas Urban, Andreas Helmke, Andreas Piete, Marcus Dotzer, Heiko Mozer.

TV Buocher Höhe - Tennis: Mannschaft Damen 50/1: Alexandra Frank, Susanne Henseling, Kirsten Hospach, Karin Glatzner, Claudia Klingler, Gabriele Ulshöfer, Marion Pietsch, Bettina Neumann.

Gold wurde achtmal überreicht:

SV Remshalden - Rope-Skipping: Einzel: Julian Kilgus. Team SVR 1: Maria Maier, Alicia Maier, Daniel Stannard, Julian Kilgus.

SV Cannstatt 1898 e.V - Schwimmen: Einzel: Marcela Neumeister.

Ismaning - Beachhandball: Einzel: Lena Klingler.

LG Olympia Dortmund - Leichtathletik: Einzel: Lilly Kaden.