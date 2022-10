Remshalden feiert: Endlich sind die französischen Freunde da

Heiß ersehnt und lang erwartet waren die rund 50 Gäste aus Remshaldens französischer Partnerstadt Gournay-en-Bray, die am Wochenende angereist waren, um das 33. Jubiläum der Städtepartnerschaft zu feiern. Groß war dementsprechend die Wiedersehensfreude auf beiden Seiten, als sich die internationalen Freunde einmal wieder umarmen konnten.

Um damit die Städtepartnerschaft künftig auch sichtbare Früchte tragen kann, haben im Rahmen der Feierlichkeiten Eric Picard, Bürgermeister von Gournay-en-Bray, und Bürgermeister Reinhard Molt gemeinsam den von der Stadt Gournay als Geschenk mitgebrachten normannischen Apfelbaum neben der Partnerschaftsskulptur im Bürgerpark gepflanzt.

Eine Partnerschaft, die Zukunft hat

Nach einem Empfang in der Realschule Remshalden und einem Besuch der Sonderausstellung im Museum Remshalden besuchten die Freunde die vom HGV organisierten Partnerschaftshocketse auf dem Reinhold-Maier-Platz. Hier traf sich auch die Zukunft der Städtepartnerschaft: Nadine Bayer und Eve Dehan, die am Abend auch gemeinsam den Jubiläumsabend moderierten. Wie Nadine Bayer zu ihrem Engagement für die Partnerschaft kam?

„Es ist nun schon neun Jahre her, dass ich meinen Realschulabschluss in der Realschule in Grunbach absolviert habe“, erzählt sie. „Damals hatte ich als Wahlfach Französisch gewählt und war immer ganz fleißig beim Schüleraustausch mit in Gournay dabei.

"Das soll es jetzt gewesen sein?"

Doch nach meinem Abschluss dachte ich mir: „Und das soll’s jetzt gewesen sein? Nach vier Jahren Französisch soll mit dem Abgang von der Realschule der Kontakt nach Gournay und generell Frankreich einfach verschwinden?“

Das kam für die junge Frau nicht in Frage. So ist sie beim Partnerschaftskomitee gelandet, um genau diese Verbindungen zwischen der Gemeinde und deren Partnerstädte zu bewahren. „Es ist unfassbar wichtig, dass auch schon die Kleinsten erfahren, was der politische und vor allem auch soziale Grund für Partnerschaften ist. Dafür bin ich da und gebe in meiner Freizeit mein Bestes, dass wir Zuwachs erhalten und vor allem auch bei der Jugend präsenter sind.“

Studentin aus Gournay macht Praktikum im Rathaus

Eve Dehan aus Brémontier-Merval bei Gournay studiert Politikwissenschaften und internationale Beziehungen in Lyon. Sie hat in diesem Sommer im Rahmen ihres Studiums ein vierwöchiges Praktikum bei der Gemeinde Remshalden absolviert und hat unter anderem auch an den Vorbereitungen für das Partnerschaftsjubiläum mitgewirkt.

Die 19-jährige Eve Dehan kennt die Städtepartnerschaft Gournay–Remshalden seit frühester Kindheit bestens, da ihre Mutter, Stève Dehan, durchgängig seit dem Jahr 2000 als verlässliche Ansprechpartnerin des Gournayer Rathauses die Begegnungen zwischen Gournay und Remshalden mit viel Engagement mitorganisiert.

Festlicher Rahmen

Und dann der offizielle Festabend. Mit dabei: der Musikverein Harmonie, der Männergesangverein (MGV), die Powergirls des Turnvereins Hebsack, das Duos Gez & Cassandra sowie die beiden Gournayer Musikgruppen Rollon Stones und Legacy.