Remshalden: Genähte Schätze im Strandhäuschen von Barbara Schramls

Wer die Tür zu dem kleinen Strandhäuschen vor Barbara Schramls Wohnhaus öffnet, dem erschließt sich eine kleine, feine Welt. Dicht an dicht hängen dort sorgsam handgearbeitete Rucksäcke, Taschen, Babystrampler und mehr. Notizbücher mit kleinen Stiftemäppchen, Kosmetiktaschen in unterschiedlichen Größen – Geschenkideen, die man brauchen kann.

Alles fing mit einem Rucksack für die eigene Tochter an

Inzwischen gibt’s immer mehr solcher kleinen Selbstbedienungslädchen in der Region. Hinter jedem steht eine eigene Geschichte. Barbara Schramls fängt schon früh an. Schon als kleines Mädchen hat sie genäht, dann im Studium fing’s an mit Täschchen und Tüchern, die sie schon verkaufte. Sie meldete ein Kleingewerbe an, das lief eine Zeit ganz gut. Dann folgten der erste Job, die Geburt der Kinder, die Zeit an der geliebten Nähmaschine wurde weniger und weniger.

Dann aber brauchte sie einen kleinen Rucksack für ihre Tochter. Schnell war klar: Der wird selbst genäht. „Ich fand die Schnitte aber alle nicht so schön.“ Also tüftelte sie selbst. Und das Ergebnis überzeugte nicht nur sie. Schraml probierte den Schnitt in Erwachsenengröße aus, änderte ihn männertauglich ab, indem sie ihn optisch noch reduzierter nähte. Immer wieder kamen dann Bekannte auf sie zu. „Mach mir doch auch mal einen“, hieß es dann. Und Barbara Schraml machte. Schließlich hatte sie Spaß daran.

Kleine Kollektionen mit Wiedererkennungswert

Allerdings - nachdem sie für alle möglichen Leute kostenlos Rucksäcke genäht hatte und immer noch mehr Interesse bestand, begann sie für ihre Arbeit Geld zu verlangen. Natürlich werde sie davon nicht reich. Aber immerhin sind so die Materialkosten gedeckt, und ein kleines bisschen mehr kommt zusätzlich dabei herum, ohne dass es ihr im Wesentlichen um den Verdienst gehe. „Ich möchte einfach mit dem Stoff kreativ sein.“ Dabei ist es ihr wichtig, möglichst nachhaltig zu arbeiten, so wenig Stoff wie möglich wegzuwerfen. So entstehen immer wieder andere Rucksäcke, auch wenn sich das Material eine Zeit lang wiederholt – es entwickeln sich kleine Kollektionen. Den Herstellungsprozess hat sie inzwischen optimiert. „Ich brauche etwa eine Stunde für einen Rucksack“, schätzt sie.

Und diese Stunde findet sie vornehmlich abends, wenn die Kinder im Bett sind. Schließlich ist’s mehr ein Hobby als ein Job. Ihren Hauptberuf als Dozentin in der Erzieherinnen-Ausbildung wird die Sozialpädagogin demnächst wieder aufnehmen. Ehrenamtlich ist sie außerdem unterwegs, als Vorsitzende des Hilfsfonds für Remshaldener Bürger nämlich. Obwohl ihre Zeit damit in näherer Zukunft eher weniger wird, soll es ihre handgenähten Produkte auch weiterhin geben. Immer wieder hat sie Kooperationen mit größeren Firmen. Beim Adventsmärktchen im Lamm Hebsack konnte sie einen kleinen Stand aufbauen, über den Sommer hatte sie eine Verkaufsstelle bei Sport Schwab in Winterbach. Jetzt über den Winter macht sie hier eine Pause – passen ihre Rucksäcke doch besser zu einer leichten Garderobe. Und so hat sie zuletzt auch im Internet im Online-Verkaufshaus „Etsy“ einen Laden angelegt. Hier und auch per Whatsapp verkauft sie saisonunabhängig. Und seit die Temperaturen in den vergangenen Wochen derart gestiegen sind, nimmt auch der Verkauf in dem kleinen Lädchen vor dem Haus wieder Fahrt auf. Ihr besten Verkaufstage übrigens sind solche, in denen der reguläre Einzelhandel wegen Sonn- und Feiertagen geschlossen hat. Und seitdem die Suchmaschine Google ihren Laden als Standort aktiviert hat, läuft der Betrieb im Häuschen noch besser. Immer wieder stehen auch Autos mit Kennzeichen von weit weg vor dem Küchenfenster.

Auch Sonderanfertigungen übernimmt Schraml gerne

Trockenblumenkränze, Türschilder, Hochzeitsdeko, individuelle Sonderanfertigungen wie Bettschlangen oder Kindertäschchen für Diabetespumpen gehören ebenso zu ihrem Repertoire. Und solche Ideen setzt sie auch wirklich gerne um, berichtet sie. „Ich tüftle einfach gerne, wie man verschiedene Sachen einfach umsetzen kann“, erzählt sie. Meist findet sie auch gut umzusetzende Lösungen.

Wer sich für die Arbeiten von Barbara Schraml interessiert, kann zum einen ihr Lädchen an der Römerstraße 1/1 in Rohrbronn besuchen. Zu finden ist sie aber auch bei Instagram unter dem Namen „seamlove_seamless“, bei Facebook unter „seamlove&seamless“ und bei Etsy unter dem Namen „SeamloveSeamless“. Auf diesen Plattformen ist sie auch erreichbar, falls jemand Wünsche nach Sonderanfertigungen hat.