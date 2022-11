Remshalden-Grunbach: Blumige Deko aus dem Selbstbedienungslädle

Janina Uetz hat jetzt im Hof des metallverarbeitenden Betriebs einen kleinen, aber feinen Selbstbedienungsladen eröffnet. Darin finden sich Mitbringsel, kleine Geschenke, frische Blumengestecke, dazu Türkränze, die mit Trockenblumen umwunden sind, zart dekorierte Kerzen. Zwischen fünf und 40 Euro kosten die kleinen Kostbarkeiten, die die zweifache Mutter in dem romantisch dekorierten Holzhäuschen an der Riedstraße 65 ausstellt. So gibt’s für jeden Anlass etwas im Angebot.

Hochzeitsdeko und Workshops

Bevor Janina Uetz ihren kleinen Laden eröffnete, hatte sie in ihrem Atelier vornehmlich Dekorationen für Hochzeiten vorbereitet und Workshops im Binden von Trockenblumenkränzen gegeben. Zwei bis drei Gruppen leitet sie seither im Monat mindestens an. Auch viele Junggesellinnen-Feiern finden hier statt. „Die Mädels nehmen dann ihre selbst gestalteten Kränze mit nach Hause.“ Weil sie sich selbst aber auch kreativ am Blumenkranz, dem Flower Hoop, austoben möchte, suchte sie nach einer Möglichkeit, die handgefertigten floralen Schönheiten zu verkaufen.

Janina Uetz bestückt das kleine Häuschen immer wieder neu

Weil aber angesichts der beiden kleinen Kinder feste Ladenöffnungszeiten noch utopisch sind, hat sie sich für das kleine Selbstbedienungslädchen entschieden. Hier kann sie nun ihre vielen Kreationen ausstellen. „Es gibt immer neue Ideen, je nach Jahreszeit und festlichem Anlass.“ Ob Ostern, Muttertag oder Weihnachten – Janina Uetz sprüht nur so vor Ideen. Abends, wenn die Kinder schlafen, oder auch wochenends sitzt sie dann zwischen Eukalyptusblättern und goldenen Pfefferkörnern, windet, bindet und taucht in ihre Welt ab.

Ausbildung als Hochzeitsplanerin

Dass Janina Uetz mal derart kreativ ihr Geld verdienen würde, war nicht immer klar. Die gebürtige Winterbacherin hatte nach dem Abitur am Schorndorfer Burg-Gymnasium nämlich zunächst eine Ausbildung zur Immobilienassistentin gemacht und auch einige Jahre in dem Beruf gearbeitet. Später, da war schon das erste Kind geboren, machte sie die IHK-Ausbildung zur Hochzeitsplanerin. Nachdem sie ihre eigene Hochzeit nämlich von der Einladungskarte bis zur Torte komplett selbst gestaltet hatte, gab’s viel Zuspruch von allen Seiten. Diese Ideen müsse sie beruflich umsetzen.

Weitere Jahre später setzte sie eine weitere Ausbildung zur Hochzeits- und Eventdesignerin obendrauf. Das ließ sich besser mit den Kindern verbinden. Seitdem gehört das Dekorieren von Hochzeiten zu ihrem Portfolio. Es kamen die Binde-Workshops dazu, so dass ihr kreatives Engagement inzwischen zu einem veritablen Nebenjob taugt. Zudem organisiert sie das Büro in der Firma ihres Mannes. Und nun eben das kleine Lädchen.

Keine Angst vor Diebstahl

Nachts holt sie das ein oder andere Gebinde herein, denn die feuchte Novemberluft tut den Trockenblumen nicht gut. Angst, dass jemand etwas stiehlt oder zerstört, hat sie aber nicht. Zum einen, weil im Betrieb ihres Mannes im Grunde rund um die Uhr gearbeitet wird und deshalb immer jemand vor Ort ist, zum anderen, weil die Riedstraße alles, aber kein sozialer Brennpunkt ist.

Geöffnet ist ihr Lädchen von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr und sonntags von 10 bis 20 Uhr. Bezahlt wird über ein kleines Kässchen. Wer mag, kann aber auch eine schnelle PayPal-Überweisung losschicken.