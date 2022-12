Remshalden-Grunbach: So lang pausiert die Vollsperrung der Lindenstraße

Seit dem Frühjahr wird an der Olga- und Lindenstraße in Grunbach gebaut. Aufbrüche, Verdrückungen, Spurrinnen und Risse beeinträchtigten zuletzt die Fahrbahn. Ausmagerungen ermöglichten den Zutritt von Wasser in den Oberbau. Mit reichlich Verzögerung konnte die Sanierung nun endlich in Angriff genommen werden, sie verwandelte Grunbach aber in eine Dauerbaustelle.

Schon viel ist passiert: Neue Trinkwasserleitungen und Gasleitungen

Das wiederum hat bis hierher das Leben vieler Remshaldener und Pendler unbequem gemacht. Immerhin: Der Ortsteil Buoch ist seither nur über lange Umwege zu erreichen. Nur wenige Personen (darunter die direkten Anlieger der Straße) haben Genehmigungen erhalten, die es ihnen ermöglichen, die Ausweichstrecke zu nutzen.

Was seither geschah? In der Lindenstraße wurden Abwasserkanalhaltungen erneuert, dazu wurden Trinkwasserleitungen und Hausanschlüsse neu hergestellt, berichtet Pressesprecher Gardijan Wenger auf Nachfrage der Schorndorfer Nachrichten. Die Firma „Netze BW“ ließ Gas-Hausanschlüsse herstellen, die Telekom mehrere Kabelquerungen.

Nach Abschluss der Leitungsarbeiten ging es dann an den Straßenbau, die Kreisstraße wurde (wie schon zuvor der untere Abschnitt von der Einmündung Olgastraße bis zum Kirchplatz) aufwendig saniert.

Verlängerung der Bauzeit durch unvorhergesehenen Bodenaustausch

Ob es Überraschungen während der Bauarbeiten gab? Das nicht, so Gardijan Wenger. Jedoch sei es bei einigen Gewerken zu einem nicht vorhersehbaren Mehraufwand gekommen: „So mussten mehr Wasserhausanschlüsse als ursprünglich geplant erneuert werden. Auf zwei längeren Abschnitten war der Boden im Straßenbereich wenig tragfähig, es wurden Risse und Setzungen festgestellt. Es wurde also nicht nur, wie zunächst geplant, die Asphaltschicht erneuert, sondern auch der Aufbau darunter.“

Deshalb habe ein größerer Bodenaustausch vorgenommen werden müssen, was zu einer Verlängerung der Bauzeit führte. Außerdem seien etwas mehr Gehweginstandsetzungen als ursprünglich geplant notwendig gewesen, da die Gehwege in manchen Abschnitten kaputt oder abgenutzt gewesen seien.

Aktuell finden zusätzlich Kanalbauarbeiten im Bereich Olgastraße/Einmündung Schulstraße statt. In der Lindenstraße wurden die Arbeiten für dieses Jahr beendet, sie ist vorübergehend für den Anliegerverkehr frei. Für den überörtlichen Verkehr sind die Umleitungen weiterhin in Betrieb.

Die weiteren Bauarbeiten sollen (abhängig von den Witterungsbedingungen) am 16. Januar des kommenden Jahres beginnen. Dann soll in der Schulstraße die Kanalerneuerung fertiggestellt werden. Im oberen Teil der Lindenstraße sollen weitere Kanäle und Wasserleitungen sowie der Straßenbelag bis zum Ortsausgang Grunbach erneuert werden. Diese Maßnahmen führen voraussichtlich zu einer weiteren Vollsperrung der oberen Lindenstraße bis etwa Ende März, heißt es aus dem Rathaus.

Die Arbeiten an der Bushaltestelle am Rathaus sowie die Erneuerung der Fußgängerampel sollten bis Mitte nächster Woche fertiggestellt sein, berichtet der Pressesprecher. Somit könne die Vollsperrung voraussichtlich rechtzeitig vor den Weihnachtsfeiertagen aufgehoben werden.

Bei der Baustelle an der Rathausbushaltestelle handelt es sich übrigens um die letzte von insgesamt 13 Bushaltestellen, die zuletzt barrierefrei umgebaut wurden. 775.000 Euro wurden investiert, der Eigenanteil der Gemeinde beträgt dabei rund 350.000 Euro.

Autofahrer in Grunbach landeten dann und wann in Sackgassen

Ob es Beschwerden zu den zahlreichen Umleitungen gegeben habe? Was die Sperrung der Unteren Hauptstraße in Geradstetten betrifft, seien bei der Verwaltung keine Beschwerden eingegangen. „Lediglich stellten wir fest, dass trotz der öffentlichen Vorankündigungen und der Vorschranken viele Autofahrer zunächst bis zur Baustelle weiterfuhren und dann umdrehen mussten.“

Zur Umleitung aufgrund der Sanierung der Ortsdurchfahrt Grunbach erreichten die Verwaltung nach wie vor einzelne Anfragen nach Ausnahmegenehmigungen. „Beschwerden gehen nahezu keine mehr ein, zu Beginn der Maßnahme wurden insbesondere die weiträumige und zeitaufwendige überörtliche Umleitung sowie Verschmutzungen auf den landwirtschaftlichen Wegen der innerörtlichen Umleitung bemängelt“, erklärt Wenger.

Zum Hintergrund: Eigentlich hätte die Ortsdurchfahrt Grunbach im Rahmen einer größeren Sanierung der Verbindung von Grunbach über Buoch und Winnenden-Breuningsweiler nach Winnenden schon vor etlichen Jahren erledigt werden sollen. Eine Ausschreibung im Jahr 2018 aber hatte das Budget gewaltig gesprengt.

Sie wurde damals dann wegen eines unverhältnismäßig hochpreisigen Angebots aufgehoben. Im April dieses Jahres aber war die Sanierung der Straße nun endlich in Angriff genommen geworden. Seither ist die Straße also dicht und unter Kontrolle diverser Baumaschinen.