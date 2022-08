Remshalden: Internet-Probleme in mehreren Ortsteilen

Seit Montagnachmittag (29.08.) bestehen in Remshalden Internet-Probleme, manche Bürgerinnen und Bürger haben es mit einem Totalausfall zu tun.

Sind Bauarbeiten der Grund für die Probleme?

Gemeldet wurden unserer Redaktion Probleme in Buoch und Grunbach-Nord sowie auf dem Kernershof, auf Facebook ist auch von Internetproblemen in Geradstetten die Rede.

Betroffen sind laut unserer Informationen Telekom-, 1&1 und Vodafone-Kunden. Auch heute morgen (30.08.) halten die Probleme wohl bei einigen Menschen an. In den sozialen Medien ist von einem Unfall bei Bauarbeiten als Grund die Rede.

Störung im DSL-Netz der Telekom

Ein Vodafone-Sprecher gibt am Dienstagmittag die Auskunft: "Es handelt sich tatsächlich um keine Störung im Vodafone-Netz sondern um eine Störung im DSL-Netz der Telekom. Hiervon sind seit dem gestrigen Montag, 29. August, gegen 15 Uhr auch einzelne DSL-Kunden von Vodafone betroffen." Für diese habe Vodafone jeweils DSL-Anschlüsse bei der Telekom angemietet. Informationen zu dieser Störung könne ausschließlich die Deutsche Telekom erteilen. "Nach unseren Informationen arbeitet die Telekom mit Hochdruck an der Behebung der Störung", so der Vodafone-Sprecher. Die Antwort der Telekom-Pressestelle steht bislang aus. Weitere Informationen folgen.