Remshalden: Jetzt für einen Glasfaseranschluss bei Anbietern melden

Die Telekom baut in Remshalden-Grunbach im eigenwirtschaftlichen Ausbau ein Glasfasernetz für 3100 Haushalte aus, darunter auch für die Grundschule Grunbach. Bereits mehr als 450 Unternehmensstandorte und Haushalte haben bereits eine Chance auf den Glasfaseranschluss bis ins Haus erhalten. In der Gigabit-Region Stuttgart hat die Telekom das jährliche Ausbauziel auf 100.000 pro Jahr erhöht.

Aktuell bieten zwei Anbieter Versorgungsverträge an

Wer an das Glasfasernetz angeschlossen werden möchte, kann sich jetzt unter www.telekom.de/glasfaser kundig machen. Auch das Unternehmen 1&1 bietet derzeit schon Verträge an und informiert unter 1und1.de/glasfaseranschluss. Genutzt werden hierfür ebenfalls die Leitungen, die die Telekom jetzt ausbaut. Grundsätzlich bestünde, so Pressesprecher Helmuth Haag, auch für andere Anbieter die Möglichkeit, die Leitungen der Telekom mitzunutzen. Aktuell übernehmen die jeweiligen Anbieter auch die Anschlusskosten bis zum Haus.

Ziel ist es, bis zum Jahr 2025 50 Prozent der Haushalte und alle Unternehmen sowie die Schulen mit einem Zugang zu einem Glasfaseranschluss zu versorgen. Koordiniert wird der Ausbau von der Gesellschaft Gigabit Region Stuttgart. Bis 2030 sollen 90 Prozent aller Haushalte einen solchen Zugang haben. Das Ausbaugebiet umfasst derzeit 179 Kommunen, inklusive der Stadt Stuttgart sowie der fünf benachbarten Landkreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr.

Kommunen Stück für Stück ausbauen

Die Gigabit Region Stuttgart plant, welche Kommunen wann beim Glasfaserausbau zum Zuge kommen, und sorgt dafür, dass es dabei „gerecht“ zugeht, um zu verhindern, dass eine Kommune fertig ist, während die andere noch keinen Ausbau hat. Und so ist in Remshalden zunächst einmal ein Teil Grunbachs dran. Weitere Kosten entstehen für die Gemeinde auf diese Weise keine.

„Wir können auch deshalb nicht ganze Kommunen mit einem Mal ausbauen, weil wir nicht überall gleichzeitig die Straßen aufreißen können“, erklärt Haag die vorläufige Bevorzugung des Remshaldener Teilortes. „Das ist vom technischen Ablauf her schwierig und wir können ja nicht die ganze Stadt lahmlegen.“

174 Kommunen arbeiten mit der Gigabit, fünf haben selbst breitbandaktive Stadtwerke

Finanziert wird die Arbeit der Gigabit über die Gesellschafter, namentlich durch den Zweckverband Region Stuttgart, der über die Kommunen mittels einer Umlage finanziert wird, durch die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart und die Stadt Stuttgart. An dem Glasfaserausbau über die Gigabit Region Stuttgart beteiligen sich von den 179 Kommunen nur fünf nicht, unter anderem Waiblingen und Schorndorf, die selbst breitbandaktive Stadtwerke haben.

Die Planungen und Vorbereitungen für den eigenwirtschaftlichen Ausbau der Telekom haben in Kooperation mit der Gigabit bereits begonnen. Weil auf die Phase der Vorvermarktung verzichtet wird, werden die Bagger bereits im Sommer rollen. Das neue Netz ermöglicht Bandbreiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde (GBit/s). Es ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zu Hause, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind.

Beifall aus Rathaus und Landratsamt: Vorteil für Bürgerinnen und Bürger

Bürgermeister Reinhard Molt hebt die Bedeutung von schnellen und stabilen Internetverbindungen hervor: „Glasfaser ist die Technologie, die die zukünftig benötigten Datenmengen transportieren kann. Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus ist genauso wichtig wie ein Anschluss an Strom, Wasser oder Gas. Ich freue mich, dass jetzt die Bürgerinnen und Bürger von Remshalden diese Möglichkeit erhalten werden.“

Und Landrat Dr. Richard Sigel, Vorsitzender des Zweckverbands Breitbandausbau Rems-Murr, erklärt: „Es ist mir wichtig, dass alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Zugang zu schnellem Internet erhalten. Deshalb setzen wir uns als Landkreis dafür ein, dass der Breitbandausbau vorankommt.“