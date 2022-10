Remshalden: Nachwuchskräfte ausgezeichnet - Diese Ziele haben junge Straßenbauer

Beim Landesleistungswettbewerb der Straßenbauer haben im Bildungszentrum Bau Geradstetten die besten Nachwuchskräfte aus Baden-Württemberg jetzt ihr Können unter Beweis gestellt. Diesmal waren Straßenbauergesellen aus sieben verschiedenen Handwerkskammerbezirken vor Ort, um untereinander den Landessieger zu ermitteln.

Unter den kritischen Augen der Prüfungskommission hatten sie einen Tag Zeit, die praktische Wettbewerbsaufgabe zu lösen. Eine anspruchsvolle Herausforderung, die nur mit vollem Einsatz und höchster Konzentration zu meistern war.

Busbucht mit Wendelinie

Als Aufgabe mussten die jungen Gesellen Teilbereiche einer Busbucht mit Wendelinie bauen. Besonders knifflig war dabei die exakte Absteckung der Wendelinie. Eine zusätzliche Schwierigkeit bestand darin, dass die gesamte Busbucht ein Längs- sowie ein Quergefälle hatte. Außerdem waren unterschiedliche Beläge zu verlegen: Zum einen ein Granitkleinpflaster, zum anderen Betonplatten. Wichtig waren beim Wettbewerb insbesondere die maßgenaue Vermessung und Absteckung sowie die hochwertige Ausführungsqualität.

Landessieger: Christoph Reichle

Uwe Bosler, Vorsitzender der Prüfungskommission, sowie Ute Kori, Obermeisterin der regionalen Fachinnung Straßenbau und ebenfalls Prüfungskommissionsmitglied, zeigten sich am Ende sehr zufrieden mit den erreichten Ergebnissen und dem handwerklichen Können der jungen Baufachleute.

Landessieger der Straßenbauer ist in diesem Jahr Christoph Reichle aus Horgenzell, der seine Ausbildung bei der J. Friedrich Storz Verkehrswegebau in Tuttlingen absolviert hat. Und er hat in den vergangenen Jahren so richtig Gas gegeben: Nach dem Hauptschulabschluss knackte er den Realschulabschluss.

Mit der Ausbildung hatte er am Berufskolleg außerdem die Fachhochschulreife abgelegt. Und mit dem Gesellenbrief ist für ihn keinesfalls das Ende der Fahnenstange erreicht: Es soll noch weitergehen. Klar ist aber auch, dass er am Ende in den elterlichen Betrieb einsteigen möchte. Was man braucht, um eine Straßenbauer-Ausbildung derartig gut abzuschließen und Leistungswettbewerbe zu gewinnen? „Handwerkliches Geschick und die Fähigkeit zum Mitdenken“, fasst er zusammen.

Sebastian Gregor Vogg: Ausbildung nach dem Abi

Den zweiten Platz erreichte Sebastian Gregor Vogg aus Boos. Sein Ausbildungsbetrieb ist die Firma Max Wild in Berkheim. Und auch für ihn geht es weiter. Er hatte sich nach dem Abitur für die Ausbildung entschieden. Einen solchen Weg haben nur wenige seiner ehemaligen Schulkameraden eingeschlagen.

Aber für ihn war klar, dass er nicht an die Uni will, und als er bei einem Schulausflug den Beruf kennengelernt hatte, war für ihn klar: „Das ist mein Weg.“ Nach seiner jetzt abgeschlossenen Ausbildung wird er einige Zeit als technischer Assistent arbeiten, dann schließt sich die Technikerschule an. Der Abschluss entspreche dann in etwa einem Meistertitel, erklärt er in einem kurzen Interview.

Platz drei für Salomon Joel Winkler

Platz drei belegte Salomon Joel Winkler aus Haiterbach, der bei der Firma Rath in Haiterbach ausgebildet wurde.

Als Anerkennung erhielten die drei Bestplatzierten eine Urkunde und den wertvollen Kronimuspreis. Zudem hat sich Christoph Reichle als Wettbewerbssieger für die Teilnahme am Bundesleistungswettbewerb qualifiziert, der am 13./14. November 2022 in Berlin stattfindet.

Gefeiert wurde natürlich auch

Im Anschluss an den Landesleistungswettbewerb fand im Bildungszentrum außerdem die diesjährige Abschlussfeier für 61 Auszubildende in den Berufen Straßenbauer und Baugeräteführer aus ganz Baden-Württemberg statt. Die Nachwuchskräfte, die in diesem Sommer ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, erhielten in diesem feierlichen Rahmen ihre Gesellenbriefe bzw. wurden – sofern sie ihre Urkunde bereits früher bekommen hatten - nochmals für die bestandenen Prüfungen beglückwünscht.

Bernhard Sänger, Präsidiumsmitglied der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, und Hauptgeschäftsführer Thomas Möller wiesen auf die vielfältigen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten hin, die sich engagierten jungen Fachkräften in der Bauwirtschaft bieten. Zu den Pluspunkten der Bauberufe zähle auch die Sicherheit der Arbeitsplätze. Denn aufgrund des hohen Baubedarfs z.B. im Infrastrukturbereich gebe es für die im Straßen- und Tiefbau tätigen Unternehmen noch auf Jahre hinaus viel zu tun.