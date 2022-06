Für rund 20 Remshaldener Familien wird’s ab September schwierig, weil für ihre unter dreijährigen Kinder Kita-Plätze fehlen. Das ist inzwischen klar. Das hat Erster Beigeordneter Markus Motschenbacher in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates bekanntgegeben.

Wie es dazu kommen konnte? „Wir haben aktuell vor allem im Kinderhaus und in der Schulstraße je drei U-3-Gruppen“, berichtet er auf Nachfrage. Damit kommt die Gemeinde auf 60 Plätze. Das ist aber einfach nicht genug.

Grundsätzlich sei die Kindergartenbedarfsplanung zwar ein gutes Mittel, das bislang auch gut funktioniert habe, dennoch variiere der reelle Bedarf gerade für den U-3-Bereich stark, so dass die Planungen am Ende doch nicht zu den tatsächlichen Bedarfen passten.

Häufig fänden die Familien doch noch andere Lösungen für die Unterbringung der Kinder während der eigenen Arbeitszeiten, oft änderten sich die persönlichen Umstände.

Angebot für Kita Wilhelm-Enßle-Straße 87 Prozent teurer als gedacht

„Wir bemühen uns um eine Lösung“, so Motschenbacher angesichts der aktuell fehlenden Plätze. Allerdings sei da kurzfristig nichts zu machen. „Wir können bis September nicht auf einmal neue Plätze herbeizaubern.“ Dennoch sei das Ziel für die Zukunft klar: „Wir wollen keiner Familie mehr absagen müssen.“ Weshalb man dringend mehr Kita-Plätze brauche.

Allerdings wird das wohl schwieriger umzusetzen, als man bisher dachte. Kurzfristig wurde jetzt für kommenden Freitag zu einer Sondersitzung des Gemeinderates eingeladen.

Rücklauf auf Ausschreibungen mau

Offenbar steht mindestens eine der beiden geplanten, neu zu bauenden Kindertagesstätten an Wilhelm-Enßle- und Lilienstraße auf der Kippe. Der Grund dafür ist den öffentlichen Sitzungsunterlagen zu entnehmen: Der Rücklauf auf die Ausschreibungen war mehr als mau.

Für die Kita an der Wilhelm-Enßle-Straße wurde gerade mal ein Angebot abgegeben, dies zu einem enormen Preis. Würde das Angebot den Zuschlag erhalten, würden die Kosten die geplanten 7,2 Millionen Euro um 87 Prozent übersteigen. Und für die Kita Lilienstraße wurde gar kein Angebot abgegeben.

Eigentlich sollten 150 Kita-Plätze in den neuen Kitas entstehen

In der Kita an der Wilhelm-Enßle-Straße sollen eigentlich drei U-3-Gruppen und zwei Ü-3-Gruppen entstehen. 80 Ganztagesplätze wären auf diese Weise gewonnen. Außerdem soll in dem Gebäude das Familienzentrum Remshalden/Winterbach unterkommen.

Zudem hängen auch die Nachmittagsbetreuung und das Mittagessen der Grundschule Geradstetten daran. In der Lilienstraße sollten eigentlich je zwei U-3- und Ü-3-Gruppen entstehen. Die 70 Plätze wären für Kinder gewesen, deren Kindergärten an Jahn- und Ernst-Heinkel-Straße auf Dauer nicht mehr so weiterbetrieben werden können.

Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg bringen Wirtschaft durcheinander

Als Ursachen für die schwierige Lage sieht man laut Sitzungsvorlage generell die enormen Kostensteigerungen bei den Materialien sowie den Fachkräftemangel im Bauwesen. Die Corona-Pandemie hat die Weltwirtschaft ins Wanken gebracht, Lieferketten teils abbrechen lassen.

Und jetzt sorgt der Krieg in der Ukraine weiter für Unsicherheit.

Der Gemeinderat muss nun also diskutieren, wie weiter vorgegangen werden soll. Soll die Kita Wilhelm-Enßle-Straße angesichts der enormen zu erwartenden Mehrkosten überhaupt gebaut werden? Soll die Idee der Kita Lilienstraße vorerst gänzlich auf Eis gelegt werden oder soll sie für einen späteren Zeitpunkt mitgeplant werden?

Erzieher werden überall gesucht

Klar ist aber auch - selbst wenn es bald doch noch eine neu gebaute Kita geben würde -, der Personalmangel in pädagogischen Einrichtungen bleibt weiter bestehen. Die Jobbörsen sind voll von Kommunen und Trägern, die händeringend nach mehr pädagogischem Personal suchen.

So auch in Remshalden, wo man sich derzeit darum kümmere, so Motschenbacher, die aktuell freien Stellen zu besetzen.

Derzeit ausgeschrieben ist noch die Leitungsstelle in der Kita Lehenstraße und eine 80-Prozent-Erzieherstelle, berichtet Motschenbacher. Eine weitere Teilzeitstelle soll im Kindergarten Blumenstraße besetzt werden. Zudem werden zwei Ausbildungsplätze vergeben.

Eine weiterhin noch offene Stelle kann zum September hin besetzt werden.

Eltern des Kinderhauses Lehenstraße: Arg gebeutelt

Starke Auswirkungen hatte der Personalmangel zuletzt aufs Kinderhaus Lehenstraße gehabt. Hier konnten zuletzt über Wochen hinweg die von den Eltern gebuchten Betreuungszeiten nicht gewährleistet werden. Aufgrund von Krankheitsfällen sei die Belegschaft dort stark ausgedünnt gewesen.

„Das war eine personell extreme Situation.“ Inzwischen sei allerdings wieder ruhigeres Fahrwasser erreicht, erkrankte Kolleginnen konnten gesund an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, intern konnte zudem aufgestockt werden.

Meist verständnisvoll

Motschenbacher weiß, dass die Betreuungszeitverkürzung über Monate hinweg für viele Eltern eine Herausforderung darstellte. „Die Einschränkungen von Betreuungszeiten ist das letzte Mittel.“ Dennoch seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die meisten Eltern den Weg geduldig und meist auch verständnisvoll mitgegangen.“

Froh zeigte sich der neue Erste Beigeordnete darüber, dass die Betreuungsplätze für Kinder über drei Jahren fürs erste Halbjahr 2022/23 ausreichten, wenn auch manche Kinder aus Geradstetten in Grunbach betreut werden. Dennoch können alle Ü-3-Familien die Betreuung bekommen, die sie brauchen.