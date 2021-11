Er hätte am 2. Adventssonntag, am 5. Dezember, stattfinden sollen, mit Hygienekonzept und reduzierter Zahl von Ständen. Nun hat die Gemeinde Remshalden ihren Weihnachtsmarkt abgesagt. Man sei optimistisch gewesen, ihn durchführen zu können, so die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Jedoch: „Die alarmierenden Entwicklungen der Corona-Pandemie mit explodierenden Infektionszahlen in Baden-Württemberg und nicht zuletzt auch in Remshalden waren Anlass für die Gemeinde, die Situation neu zu