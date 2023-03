Remshalden: Telekom bekommt Zuschlag für Breitband an Schulen

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Zuschlag zum Bau und Betrieb eines Breitbandnetzes in der Gemeinde im Rahmen zweier Förderprogramme an die Telekom zu erteilen. Dabei geht es um den Breitband-Ausbau an der Realschule Remshalden, der Grundschule Grunbach und dem Ausbildungszentrum Bauwirtschaft.

Gemeinde zahlt voraussichtlich zehn Prozent

Die Wirtschaftlichkeitslücke beim Ausbau für die Erschließung der Schulen und des Ausbildungszentrums beträgt laut der Verwaltung knapp 160.000 Euro, bekommt sie alle beantragten Fördermittel, muss sie davon aber nur zehn Prozent bezahlen. Der Bund würde 50 Prozent, das Land 40 Prozent bezahlen.

Die Erteilung des Zuschlags erfolgt unter der Bedingung, dass die Fördermittelbescheide auch antragsgemäß erlassen werden. Am Teilnahmewettbewerb hatten sich mehrere Telekommunikationsunternehmen beteiligt, doch nur die Telekom reichte nach Gesprächen ein verbindliches Angebot ein.