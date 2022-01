Felix Fischer ist einer, der Mut machen will, nein, einer der Mut machen kann. Weil gerade er Grund gehabt hätte zu verzweifeln – aber genau das nicht getan hat. Nach einem schweren Motorradunfall hat der junge Mann ein Bein verloren. Aufgeben, sich verbuddeln und resignieren, stand aber nie zur Debatte. Er will sein Leben leben, gestalten. Vorbei sein sollen die Zeiten, in denen das Leben ihm einfach so passierte.

Lauer Frühlingsabend auf der Landstraße

Aber von vorne. Der