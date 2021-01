Seit Montag muss das Awo-Pflegeheim an den Weinbergen in Remshalden wie andere Pflegeheime Schnelltests für Besucher vor Ort durchführen. Noch in der Woche zuvor mussten Angehörige die Tests anderweitig durchführen lassen und selbst bezahlen. Ein Vorgehen, das der SPD-Fraktionsvorsitzende Harald Bay in einer Sitzung des Remshaldener Gemeinderats diese Woche kritisierte.

„Die Situation ist derzeit so, dass Besucher 40 Euro zahlen müssen für einen Test, den sie selber erbringen müssen“,