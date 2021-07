Wenn es mal so richtig klemmt, weil einfach kein Geld mehr da ist, so dass der Kühlschrank leer ist, das Geld nicht mehr reicht, um neue Kinderschuhe zu kaufen, oder das Konto gar nicht mehr aus dem Minus kommt – dann gibt’s für Remshaldener schnelle und unkomplizierte Hilfe. Der Hilfsfonds wurde eben zu diesem Zweck gegründet, Mitbürgern in Not aus der finanziellen Not zu helfen.

Barbara Schraml, die Vorsitzende des Vereins, weiß, dass es viele Menschen im Ort gibt, die mit richtig