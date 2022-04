Inzwischen geht’s rund an der Ortsdurchfahrt Grunbach in Richtung Buoch. Der obere Fahrbahnbelag ist abgefräst, neue Leitungsrohre stehen schon bereit. Auf rund 800 Metern Strecke gibt es an der Straße einiges zu tun.

Der Fahrbahnbelag weist zahlreiche Schäden wie Aufbrüche, Verdrückungen, Spurrinnen und Risse auf. Ausmagerungen ermöglichen außerdem den Zutritt von Wasser in den Oberbau.

Auf einem Teilstück von rund 300 Meter Länge müssen Unterbauten und damit auch Kanalrohre