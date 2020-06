Noch steht das Gerüst, aber bald sind die Bauarbeiten an der Buocher Sankt-Sebastian-Kirche endlich beendet. Schon vor drei Jahren begann die Sanierung des Kirchturms, damals veranschlagt mit 250 000 Euro. In der Zwischenzeit stellte sich heraus, dass auch das Dach der Sakristei saniert werden muss, außerdem wurde einer der Turmzwickel an die restlichen drei angepasst. Aktuell belaufen sich die Kosten auf 450 000 Euro.

„Lieber wir verschulden uns einmal richtig und dafür ist dann die